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這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
吃某些食物、喝某些飲料會以各種方式影響口腔和牙齒。取自Shutterstock
吃某些食物、喝某些飲料會以各種方式影響口腔和牙齒。取自Shutterstock

提到健康飲食，許多人往往忽視了口腔的健康。其實，吃某些食物、喝某些飲料會以各種方式影響口腔和牙齒。

研究顯示，許多類型的食物都會導致蛀牙，當牙齒表面琺瑯質受損時，就會發生這種情況，如果不及時治療，會導致蛀牙、感染、疼痛，甚至牙齒脫落。

為了更了解可能導致蛀牙的食物，美食網站Eat This, Not That!採訪了亞特蘭大Goldstein牙科中心牙醫高德斯坦 (Cary Goldstein)博士。高德斯坦說，雖然定期刷牙和使用牙線有助於保持牙齒健康，但重要的是，要注意那些可能悄悄腐蝕牙齒的食物。

含糖飲料

如果經常喝大量的含糖飲料 (sugary drinks)，可能會悄悄地損害你的牙齒。長期喝蘇打水、能量飲品和甜茶等飲料都會導致蛀牙。高德斯坦解釋說，這些飲料中的糖很容易黏在牙齒上，促進產酸菌 (acid-producing bacteria) 的生長，導致牙菌斑堆積，造成牙齒蛀牙和變色。

如果無法改變喝含糖飲料的習慣，積極主動地保持口腔衛生對牙齒健康至關重要。高德斯坦說，除了節制含糖飲料的量，立即用水漱口，也是補救之道。

黏牙食物

談到蛀牙，許多人可能不會想到，像糖果甚至果乾等黏牙食物 (sticky foods)，隨著時間的累積，會逐漸造成牙齒的問題。高德斯坦表示，這些食物會卡在牙縫間，僅靠刷牙很難去除。它們通常含有糖，長時間下來會導致蛀牙。為了降低蛀牙風險，最好選擇更健康、不黏膩的零食，如蔬菜堅果起司

酸性食物

根據高德斯坦的說法，柑橘類水果番茄和醋等高酸性食物 (acidic foods)，都會損害牙齒的琺瑯質。高德斯坦說，雖然這些食物是健康的，但所含的酸會侵蝕牙齒的琺瑯質並造成蛀牙；如果吃了酸性的食物，之後一定要用水漱口，來中和酸性物質。

精製碳水化合物

這或許讓人有些意外，但某些精製碳水化合物 (Refined carbohydrates)，例如麵包和薯條也會導致蛀牙。高德斯坦解釋說，口腔中的細菌以碳水化合物中的糖為食物，這導致了牙菌斑的堆積和蛀牙；最好在吃完碳水化合物後刷牙和使用牙線。此外，多選擇較健康的碳水化合物，例如水果、蔬菜和全穀物。

高德斯坦說，當人們意識到這些可能悄悄腐蝕牙齒的食物時，未來才能擁有美麗的笑容，並保持牙齒的健康。

長期喝蘇打水、能量飲品和甜茶等飲料都會導致蛀牙。取自Shutterstock
長期喝蘇打水、能量飲品和甜茶等飲料都會導致蛀牙。取自Shutterstock

蔬菜 亞特蘭大 美食

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