早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

有益腦部健康的食物，早餐就要多吃，奠定整天精力充沛、工作高效率的基礎。取自Shutterstock

有益腦部健康的食物，早餐就要多吃，奠定整天精力充沛、工作高效率的基礎。哪些食物有「補腦」功效？「吃這個別吃那個」網站提供如下七種，雖然三餐都納入也很好，根據「早餐是金，中餐是銀，晚餐是銅，宵夜是鐵」的說法，黃金時刻攝入，更能提神補腦。

一早就攝取雞蛋裡的營養，可讓腦部充分發揮功能。取自Shutterstock

首先是蛋類。蛋的營養不只蛋白質 ，也富含構成維他命B復合體（choline）的蛋黃素（卵磷脂），蛋黃素的作用之一是幫助醋膽素（acetylcholine）完成「神經傳導」的任務，對記憶力和智力都很重要，因此，一大早就攝取這種營養，可讓我們腦部充分發揮功能。水煮蛋也好，煎蛋或炒蛋，早餐時刻別忘了。

煙燻鮭魚的omega-3脂肪有助兒童腦部發展，孕婦多吃，對小孩的心智發育有益。取自Shutterstock

第二，煙燻鮭魚。早餐吃魚？是的，主要為了omega-3脂肪。研究報告確認，omega-3有助兒童腦部發展，孕婦多吃，對小孩的心智發育有益，營養缺乏omega-3，可能導致認知能力的退化。既然明白它的好處，早餐在貝果上擺幾片燻鮭魚，塗一層奶油起司，享受一下美味三明治吧。

不論紅色或藍色黑色的莓果，都有黃酮醇（flavonol）抗氧化劑。取自Shutterstock

第三，藍莓等漿果類。不論紅色或藍色黑色的莓，都有黃酮醇（flavonol）抗氧化劑，這是保護細胞、促進腦部健康的重要養分。研究發現，成年人經常吃藍莓，記憶力和注意力都會改善。當然，其他漿果如覆盆子（raspberry）和草莓，也有類似功效。

早餐麥片裡面，多加些亞麻籽粉，可替代燻鮭魚。取自Shutterstock

第四，亞麻籽。也是為了攝取omega-3。早餐麥片裡面，多加些亞麻籽粉，可替代燻鮭魚。

核桃除了omega-3豐富，也含多酚抗氧化劑。取自Shutterstock

第五，核桃 。核桃除了omega-3豐富，也含多酚抗氧化劑（polyphenolic compounds），具抗發炎特性。研究指出，核桃對記憶、學習、認知都有正面作用，同時能降低輕微認知退化的風險。

綠葉蔬菜如甘藍、菠菜、包心菜、羽衣甘藍，都有延緩老年癡呆的功效。取自Shutterstock

第六，綠葉蔬菜 ，如甘藍、菠菜、包心菜、寬葉羽衣甘藍（collard greens），都有延緩老年癡呆的功效，早餐不論清炒、涼拌沙拉或包在三明治裡面，何妨多吃些。

南瓜子除了有抗氧化作用，它的鋅養分是腦部和中樞神經系統運作不可或缺的元素。取自Shutterstock

第七，南瓜子。除了有抗氧化作用，它的鋅養分是腦部和中樞神經系統運作不可或缺的元素，全身的反應能力都和鋅有關。