你買了嗎？卡夫亨氏2400磅三明治火腿肉遭下架

食品、飲料大廠卡夫亨氏（Kraft Heinz）日前從超市賣場貨架上回收了數千磅的三明治火腿肉。取自Shutterstock

食品、飲料大廠卡夫亨氏（Kraft Heinz）日前從超市賣場貨架上回收了數千磅的三明治火腿肉，原因是可能與其他未加工產品交叉污染。

農業部 食品安全檢驗局（FSIS）在5日宣布，卡夫亨氏已召回旗下Oscar Meyer品牌的2400磅即食起司火腿塊(Ham and Cheese Loaf)。卡夫亨氏告訴FSIS，起司火腿與未加工產品使用同一機器設備切片，在後者使用完後，工作人員並未清潔機器設備。

卡夫亨氏已召回旗下Oscar Meyer品牌的2400磅即食起司火腿塊。取自農業部網站

卡夫亨氏這次召回的起司火腿塊為16 盎司包裝，在農業部檢驗標誌的企業編號為Est. 537V，標籤代碼從07 Feb 2023 20：40 7B到07 Feb 2023 22：16 7B；生產日期為2022年10月10日，從俄亥俄州 和維吉尼亞州 的配送中心運往各超市賣場。

雖然目前沒有關於食用該產品的不良反應報告，但FSIS敦促家中仍有此商品的消費者應將其丟棄或退回購買地點。有任何問題都可以寄電子郵件給卡夫亨氏全球企業傳播副總監Lynsey Elve，郵箱地址[email protected]，或撥打卡夫亨氏食品消費者熱線1-866-572-3806。

這不是卡夫亨氏今年第一次召回產品。8月間，該公司曾召回約5760箱野櫻桃口味的Capri Sun果汁，因懷疑可能受到稀釋的清潔液污染。卡夫亨氏表示，這是在幾位客戶投訴果汁有異味後發現的。