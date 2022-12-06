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太甜太鹹難消化 日式烤肉醬副作用不少

記者張聲肇 / 即時報導
日式烤肉醬替三餐增添了不少美味的感覺，但它的副作用也不容忽視。取自pexels
日式烤肉醬替三餐增添了不少美味的感覺，但它的副作用也不容忽視。取自pexels

日式烤肉醬（teriyaki sauce）味道太棒了，許多人不論吃雞鴨魚肉豆腐甚至蔬菜，都喜歡用一點來調味，不知不覺攝入過度鹽分、糖分，忽略了它的副作用。

日式烤肉醬的主要成分是醬油，鹽分有多高？每一湯匙（tablespoon）就有689毫克的鈉，而我們每天的「健康」攝入量才2300毫克，相當於一茶匙的鹽，所以每餐烤肉醬限在一湯匙內，比較健康，不要埋下日後高血壓心臟病中風的因子。

全球15%的人有胃腸不適症候群（irritable bowel syndrome (IBS)），如果你是其中一員，注意一下，日式烤肉醬可能加劇症狀，因為它所含的發酵性寡糖、雙糖、單糖及多元醇，會讓你消化不良，正如大蒜、洋蔥含發酵性碳水化合物，也是腸胃不舒服、腹瀉、便秘、放屁和肚脹等問題的嫌犯。

日式烤肉醬一湯匙裡面的添加糖就有3到8公克，考慮一下成年人的每日攝取量不超過50公克，而三餐麥片、果汁、點心裡面，添加糖就佔了多少公克？烤肉醬就不要塗太多了。

烤肉醬裡面的薑成分，倒是緩解肚子脹、嘔吐、心痛等問題的良藥，不過成分多少，要看封面標誌，含量多的會標在前面，如果含量少得可憐，通常會列在各種成分的後頭，選購的時候先看清楚。當然，要對治這些問題，靠烤肉醬不是好辦法。

日式烤肉醬的熱量，每湯匙約在15-45卡路里之間，也是副作用的嫌疑犯，2019年「細胞代謝」期刊曾有撰文討論，說它是「終極加工食品」，沒甚麼營養，卻可能間接致胖，因為多攝入一點點，積久成多，就是體重增加的原因之一。

日式烤肉醬替我們三餐增添了不少美味的感覺，但它的副作用也不容忽視，開瓶享用時，不妨大略衡量一下，該用多少。

高血壓 心臟病 中風

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