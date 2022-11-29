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寒冬家裡老是不夠暖？專家糾出常見10大錯誤

記者張聲肇 / 即時報導
門窗有縫不補漏，會讓暖氣外洩，趕快用四季膠帶或填縫膠堵住。取自pexels
門窗有縫不補漏，會讓暖氣外洩，趕快用四季膠帶或填縫膠堵住。取自pexels

根據消費者報導（Consumer Reports），美國家庭每年暖氣費平均900元。而有10大錯誤是寒冬家裡不暖的原因，經專家糾正改善，暖氣費更省，住家更舒適溫暖。

第一錯：未善用溫度調控器。切忌把它裝在太陽直曬處，這會讓其他角落溫度不夠。專家建議，把溫度設定在68℉（20℃），夜間入睡或外出時，再降個10-12℉（6-8℃）。每天這樣「分配」冷暖時段，每年冷暖氣費可節省約10%。智慧型調控器（programmable thermostat）要善加運用。

第二錯，冬天忘了把吊扇「轉向。」很多人不知道直掛的吊扇可以「逆向」轉葉片，記得冬天要把它調為順時針方向旋轉，讓暖空氣上升流通。沒遙控器的，可直接找調整葉片旋轉方向的小按鈕。

第三錯，門窗有縫不補漏。從外頭伸手試試，就可感知是否暖氣外洩。有漏縫，趕快用四季膠帶或填縫膠堵住。

第四錯，閣樓絕緣體不夠。這會造成冷暖氣外漏，因此，不論冬夏都要檢查，絕緣體不夠就趕快補足，以免浪費能源。

第五錯，未保養暖氣爐。秋天就要先請專業人員保養，以免入冬找不到人或費用增加。潤滑油等問題導致機器故障，挨凍才找人修理，實在不划算。

第六錯，空氣濾網/紙未定時更換。濾網髒了還不換，不但空氣品質低劣，流通也受阻，會增加能源的消耗，能源部估計，定時更換可每月節省30元。每90天換一次，或依照產品說明。

第七錯，忽視排氣管和彎繞閣樓的管線。排氣管和管線沿路的小隙縫，都是暖氣外逸卻乏人注意的小地方，後者甚至可能造成融雪結冰堆積成「壩」（ice dam），補救可要大費周章。

第八錯，把送風口和門口都堵住。有人以為這樣可以集中暖氣輸送，提高保暖效率，錯！反而降低空氣的流通，增加暖氣系統的負擔。

第九錯，火爐煙囪未清理。燒木材的火爐地磚和煙囪口未清理乾淨，入冬後，可能成為冷氣、濕氣入侵的管道。

第十錯，未善用窗簾和百葉窗。厚厚的窗簾可以保暖沒錯，但永遠關著，不讓陽光進來，反而喪失了接受天然熱能的機會，也浪費它提升免疫力的功能。記住，小孩大人都需要陽光。

能源部 免疫力

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