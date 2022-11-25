住宅日常維護7件事 若不注意恐破財或釀災

為了安全，也為了省錢，住宅維修有7大錯誤最好避免。取自pexels

為了安全，也為了省下「善後處理」費，專家提醒大家，住宅維修有7大錯誤最好避免。

第一，乾衣機濾網累積太多絨毛。美國消防署統計，每年乾衣機起火事件約2900起，造成死亡、受傷和數百萬元財物損失。起火的頭號原因是忘了清理出風口濾網上累積的絨毛細絲。預防方法很簡單：每用完一次，立刻把濾網上的絨毛清除乾淨。另外，送風管最好每年至少清理一次。

第二，忽視漏水。保險 資訊研究所說，水是最常造成住家「極費錢的災難」的禍首，漏水現象越久不去管它，造成的損失越大，所以要經常檢查地板、天花板和牆壁的溼度和顏色，有漏水的情況要儘快處理，以免木頭等爛掉，修理起來所費不貲。

第三，任雨水槽堵塞。屋簷的雨水槽不是只有秋天落葉累積多了才要清理，任何時間只要有堵塞情況出現，就應予處理。最近流行槽上加蓋，防止累積樹葉。即使加蓋，也要留意屋簷橫槽與下漏管連接的轉彎處，這一段仍可能阻塞。

第四，忘記更換暖氣爐的濾紙/網。專家建議每90天更換一次，冬天最好更常一點更換。太久不換的壞處是，累積過敏 原和其他髒東西，不但降低家裡的空氣品質，還會降低暖氣爐的功效。

第五，發霉不處理。室內長黴菌的兩大原因是：長時間漏水或潮濕。空氣流通不佳也可能。注意那些角落有黑斑點，甚至有霉味，發現立刻清除，因為黴菌的孢子可能分解家具，對健康更是威脅。專家建議，清除時先戴上N-95口罩 和防菌手套和護目鏡。

第六，誤用高壓噴水器。清洗陽台等，高壓噴水器又快又有效，但不能太近噴，或角度不對，以免傷害木板、屋頂、窗戶等等。噴水口大些、水壓小些的噴水管比較安全。

第七，忽略寒冬來臨前的維修。例如，閣樓的絕緣層夠不夠厚？窗戶有無漏縫？接室外水管的水龍頭關了沒有？煙火和一氧化碳偵測/警報器的電池是不是該換了？