今冬暖氣帳單恐增3成 掌握省錢7訣竅

由於燃料成本飆升、氣溫可能較低，近半數家庭暖氣帳單恐較去年同期暴增28％。Getty Images

冬天即將來到，根據能源資訊局（EIA）日前公布的報告指出，由於燃料成本飆升、氣溫可能較低，近半數家庭暖氣帳單恐較去年同期暴增28％。因此迎來寒冷天氣的同時，也意味著高額的供暖費用。好在即使通膨高漲，還是有些方法可以不用犧牲溫暖舒適的生活環境，以下便是可以讓家庭暖氣帳單降低的七個訣竅：

1.使用能保溫的窗簾

消費專家朱利拉姆荷德 (Julie Ramhold) 表示，窗戶是讓家裡暖氣流失最主要的地方，若使用隔絕性強的窗簾，並且拉上它們，不但可以保溫，也能防止太多暖氣流失。這在晚上尤其大有幫助，因為氣溫降低，人們往往需要更多暖氣來保持舒適的睡眠。拉姆荷德說，有了保溫的窗簾和足夠的毛毯，或許可以視氣溫情況，將暖氣溫度調低一點，或是完全關掉。

2.藉助天然的陽光

如果家裡有些地方是陽光可以直接照射進來的，這樣至少可以讓部分空間保持暖和，拉姆荷德說，先拉開窗簾，尤其是上面所提到隔絕性強的窗簾，讓天然的陽光溫暖你的家，尤其是日正當中的時候；然後再拉上窗簾，保持屋內溫度，減少暖氣的使用。

3.讓電器有雙重用途

「這對較小的房子特別有效，可以用烤箱或烘衣機讓房間立刻暖和起來。」拉姆荷德說，把四周的門打開，並開啟天花板吊扇，讓熱空氣散出去，這樣一來通常暖氣的溫度便可以調低一些。

4.安裝智能恆溫器

拉姆荷德表示，智能恆溫器 (Smart Thermostat) 真的好用，不僅可以調節家中電器設備，也符合未來的發展；舉例來說，我們通常在早上一天的開始會比較需要暖氣，使用智能恆溫器，便可以設定時間在起床前讓家裡變暖和。如果人整天不在家，便可以將溫度調低以節省開支，只要設定好到家前啟動暖氣，讓回到家時不會像進入一座冰庫就可以了。

5.尋找高效節能暖氣設備

如果家裡空間不大，可以考慮安裝高效節能暖氣設備，以取代中央空調。拉姆荷德說，可以在某個房間安裝節能暖氣，確保常使用的空間足夠溫暖；一些新出品的暖氣設備都有定時、或翻倒時會自動關閉的設計，適合夜晚放在小孩的房間內。

6.堵住縫隙

既然門窗會讓暖氣流失，屋內其他縫隙也是如此，值得花時間堵住它們。拉姆荷德說，這不代表需要重新更換門窗，可以找到在居家用品賣場找到價格不貴的絕緣條或密封劑，完工後可站在門窗或縫隙前面，檢測 一下是否達到效果。

「如果成功堵住縫隙，時間一長，就可以發現電費下降，室內的暖氣也能持續得更久。另一個好處是，這些絕緣條也能隔絕噪音，就不怕受鄰居噪音的干擾了。

7.策略性關門或開門

如果屋內有許多扇門，要想好該關上或打開它們，拉姆荷德舉例說，晚上或許會想關上臥室的門以保持溫暖，但在如果白天正在使用烘衣機時，或許會想把門打開，或是把廚房的門打開，讓瓦斯爐或烤箱的熱氣散發到屋內其他地方。