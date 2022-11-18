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小錢也要省 衣服這樣洗最不會浪費

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
洗衣服是每個家庭經年累月必須要做的家務事，如果可以節省一些花費，涓滴之流也可以匯聚成一筆不小的錢。取自pexels
洗衣服是每個家庭經年累月必須要做的家務事，如果可以節省一些花費，涓滴之流也可以匯聚成一筆不小的錢。取自pexels

洗衣服是每個家庭經年累月必須要做的家務事，在能源費用高漲、通膨居高不下之際，即使像洗衣服這樣的小事，支出也越來越高，如果可以節省一些花費，涓滴之流也可以匯聚成一筆不小的錢。以下是Reddit網站上一群節儉的網友們所提供的「專家級」洗衣省錢之道。

少用一點洗衣精：許多人或許用了過量的洗衣精而不自覺，網友說，倒洗衣精時只要倒到最低的那條線，如果衣服又髒又臭，可以先用洗碗精先浸泡、搓洗一下，或是再多倒一點洗衣精就好。根據消費網站Wirecutter的專家表示，每次洗衣通常需要2湯匙的洗衣精。

先用魔鏡(Oxyclean)清潔劑除去汙漬：別把有汙漬的衣服丟掉，即使最麻煩的斑點和濺到的汙痕，也可以用魔鏡清潔劑和刷子將它們去除。一位網友說，好好保存衣物是每個人所能做到最節儉的事。

用冷水洗衣：用冷水洗衣服，既省電也省錢，根據環保署「能源之星」(Energy Star)計畫顯示，這樣做一年可以省下$66。

用晒衣架晾衣服：如果曾到國外旅行，便知道烘乾機的使用不像在美國這樣普遍，通常是用晒衣架，這樣可以省下電費。所以下次你的烘乾機故障了，不用急著再買一台新的。

不要用衣物柔軟精或烘衣紙：沒有人需要使用衣物柔軟精或烘衣紙，如果想省錢，更不要購買它們。一名網友建議，如果想讓衣服洗得更乾淨，可以加一點醋。

改用洗衣粉：洗衣粉因有無法在冷水完全溶解的困擾，所以價格比洗衣精來得便宜。一位網友說，若要勤儉持家，就選擇洗衣粉，洗越多省越多。

衣服穿幾次再洗：雖然聽起來有點刺耳，但同一件衣服確實可以穿不只一次，尤其是睡衣、牛仔褲和外套。衣服不常洗，除了省水、省電、省洗衣精之外，也可保護衣料。

好市多的科克蘭洗衣精：當有些網友擁護洗衣粉時，也有些網友推薦好市多自有品牌科克蘭的洗衣精。而專家也同意這一點，根據「消費者報導」在2022年對洗衣精所做的檢測，科克蘭的洗衣精Ultra Clean Liquid，和Tide、Persil比起來，被評選為最超值的。

好市多 檢測

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