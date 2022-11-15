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10月PPI低於預期 成為通膨趨緩最新跡象

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

記者張聲肇 / 即時報導
女性心臟病發的症兆也可能和男性不同，例如疲倦和暈眩，宜留意才不會錯過及早診斷、治療的機會。Shutterstock
女性心臟病發的症兆也可能和男性不同，例如疲倦和暈眩，宜留意才不會錯過及早診斷、治療的機會。Shutterstock

心臟病是美國最大死因，主要原因如高血壓、高糖分和高熱量飲食等，大家雖然耳熟能詳，仍宜注意較少人注意的「隱形病兆」，從運動、飲食和戒菸三方面預防，維護心臟的健康。

休士頓赫爾曼紀念醫院心臟醫學家巴西特（ Majid Basit ）說，心臟病不一定都從胸悶、呼吸急促等常見的前兆引起，疲倦、暈眩、發汗也可能是病兆，也有患者說發病前，先感到上背、手臂或下巴痛。女性、糖尿病患者和老年人的病兆也稍有不同。

耶魯大學醫學院心臟病專家喬伊斯‧文蕭（Joyce Oen-Hsiao）說，心臟病較不明顯的症兆還包括頭痛、呼吸短促、兩腿腫脹，這些都不可忽視，及早處理，還來得及防止對心臟造成傷害。

巴西特說，女性因有雌激素的「警戒作用」，至少在停經期前，罹患心臟病的風險低於男性，因為雌激素讓血管更有彈性，更不容易吸收膽固醇和飽和脂肪，因而降低體內壞膽固醇的含量。

此外，女性心臟病發的症兆也可能和男性不同，例如疲倦和暈眩，醫護人員宜留意，才不會錯過及早診斷、治療的機會。有些女性發病前，甚至毫無病兆，也有先心絞痛、頸部或下巴或喉嚨痛、上腹或背部疼痛的。

心臟保健宜從注意血壓、血糖、膽固醇等基本面做起，巴西特建議，一旦這些數字超出安全範圍，最簡單的方法就是「自我要求」改善飲食和經常運動，減少攝取飽和脂肪和膽固醇，每天賣力運動30-45分鐘。美國心臟協會建議每周「中等激烈」運動150分鐘。

糖尿病患者須把糖分的攝取量降下來，因為糖分會讓膽固醇黏在心血管壁，提高心臟病突發的風險。菸槍們更須戒菸，因為每吸一根菸，會讓血壓升高10以上約兩小時，也會增加心血管內的堵塞物。

巴西特說，非洲牧羊人很少心臟病，主要因為他們很少吃肉和甜點，又整天勞動，可見這是生活習慣的問題，既然是可預防的，何不從年輕時就養成好習慣，讓心臟病不再是美國第一號殺手？

心臟病 巴西 高血壓

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