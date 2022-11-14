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花小錢擁有這些東西 大大提升生活品質

編譯周芳苑／即時報導
「吊床」既稱不上能提高工作效率、也不會節省時間，卻讓人舒服、放鬆。取自pexels
「吊床」既稱不上能提高工作效率、也不會節省時間，卻讓人舒服、放鬆。取自pexels

人們常說金錢買不到幸福，話雖不錯，卻也不盡然，有些東西花錢買了之後，會讓生活品質大大提升。以下物品值得揮霍一下、放手購買：

1. 智慧型吸塵器

傳統吸塵器笨重、震耳欲聾、操作起來往往耗去大半天，智慧型吸塵器(Smart vacuum)可自行打掃、相對安靜、而且不會佔用太多空間。基本上概分為機器人吸塵器(Robot vacuums)、棍棒式吸塵器(Stick vacuums)、直立式吸塵器(Upright vacuums)。

2. 重量毯

加了重量的毯子(Weighted blanket)蓋在身上感覺像一整晚被擁抱，據稱有助於令人安穩、改善睡眠。

3. 密碼管理器

網路時代下，多數人都有很多線上帳戶、也有很多密碼，很難記住；藉助密碼管理器(Password manager)應用程式可記住並保護密碼。

4. 第二個顯示屏幕

許多人經常同時打開很多瀏覽器視窗和應用程式，如果有一個以上的顯示屏幕，便可同步瀏覽多個視窗、提高辦事效率，在基本顯示器之外至少再買第二個，便大有幫助。

5. 電子書閱讀器

手握紙本書閱讀別有樂趣，但是紙本書很佔空間，出門在外如果想在路上閱讀，最好用電子書閱讀器，可將大量書籍內容存放在閱讀器裡，隨手點閱。電子書來源很多，包括圖書館、零售網站亞馬遜(Amazon)、連鎖書店業者龐諾書店(Barnes & Noble)、Kobo、谷歌(Google)旗下的線上商城Google Play、免費電子書供應者Project Gutenberg、折扣與免費電子書供應商ManyBooks、University of Chicago Press以及開放碼電子書平台IntechOpen。

6. 吊床

值得揮霍購買的物品通常具有實用性，「吊床」這一項既稱不上能提高工作效率、也不會節省時間，卻讓人舒服、放鬆，光憑這點就足以掏錢選購來善待自己。

7. 自行車

談起戶外活動，自行車雖不起眼、卻可對生活品質產生極大影響；既可作為交通工具，還能鍛煉健身，邊騎單車還可聽播客並且欣賞美景，騎自行車的成本非常小，卻樂趣無窮；小划艇也有異曲同功之妙。

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