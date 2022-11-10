世界上最貴的香料番紅花 自家栽種一點都不難

番紅花是世界上最珍貴的香料，細小得像根線。取自pexels

番紅花(或稱藏紅花、西紅花) 是世界上最珍貴的香料，細小得像根線的它，放在罐子裡，都顯得容器太大。在亞馬遜 網站上每盎司番紅花的售價是200元 (0.035盎司包裝，每個售價9元)；如果是在一般的超市販賣，每盎司的售價可能高達1000元。

許多人被番紅花的價格給嚇到，乾脆從烹飪食譜 上省略掉它。其實可以在自己家裡栽種這種昂貴的香料，而且非常簡單。香料的番紅花來自於小球莖花番紅花(saffron crocus)，紫色的花朵和春天開花的鬱金香、水仙花十分類似。由於花萼中作為香料的柱頭十分細緻，採摘時需小心呵護，不但困難度高且量極為稀少。由於需仰賴大量人工採摘，這是番紅花如此昂貴的原因。

如何在家種植番紅花

如果曾種過球根植物鬱金香、水仙花，你就能種番紅花。番紅花的花朵為淺紫色，因為在秋天開花，也被稱為秋水仙 (autumn crocuses)，杯子狀的花萼、夾雜在深綠葉子間，約成長至離地面4英吋高，在春天時即使不開花，枝葉仍會繼續生長。

番紅花紫色的花朵和春天開花的鬱金香、水仙花十分類似。取自pexels

番紅花不需要太多水和花太多心思照顧，只需要充足的陽光，花床需要一點庇護 。CNET網站專欄作家安德魯布洛克 (Andrew Blok) 說，他在自家朝南的牆邊種了番紅花後，便很少去照顧它們，但這些番紅花依然每年持續開花，它們在北美植物耐寒分區表中的5-8區都可以生長的很好。

採摘番紅花不難

當番紅花盛開時，每朵花萼中會長出三根艷紅色的線，這些線便是柱頭，是植物生殖系統的一部分；可以用鑷子伸入花萼中，將線狀的柱頭摘下。

將線狀的番紅花晾乾後，放入密閉的罐子內，放置於陰涼處，等要使用時再取出即可。

等種的番紅花成長了幾年以後，所採摘的番紅花價值，便抵得過當初購買球莖所花的錢。撇開金錢不談，每年盛開的番紅花，帶來賞心悅目的風景，這便勝過一切了。每當它們開花時，彷彿也提醒人們：冬天要來了，春天回會遠嗎？

現在你可以省下去超市購物的其中一筆花費了，可以繼續找出其他在購物、烹煮食物上的省錢之道，也讓居家生活增添更多樂趣。