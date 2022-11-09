每年浪費1.8萬元？這12個節約招式幫你「堵漏」

熱水器裝個計時器，讓它在白天沒人在家、夜晚大家睡覺時間停工，可省下不少電費或瓦斯費。Getty Images

階梯（ Ladder ）人壽保險網站發布的調查指出，美國人平均每年浪費1.8萬元在「非必要」的東西上面，而隨手關燈、水管防漏等老生常談節約招式，就可堵住漏財口，高通膨時代，省得多就等於賺得多，專家教你12招：

一、改裝智慧型溫度調控器。舊式控溫器根據你設定的溫度全屋供氣，而冬天地下室不用像客廳臥室那麼暖，夏天沒人在家時，冷氣不用那麼強，智慧型調控器會幫你設定實際所需，替你省下不少冷暖氣的能源費用。

二、檢查供水系統有否「滴漏。」水龍頭、馬桶每分鐘漏一滴水，一天就漏掉0.3加侖，一年就104加侖。漏水即漏財，這道理你懂的。

三、熱水器裝個計時器。熱水爐24小時燒熱水待命，裝個計時器，讓它在白天沒人在家、夜晚大家睡覺時間停工，可省下不少電費或瓦斯費。

四、改用LED燈泡，和傳統燈泡或日光燈比起來，省電75%，且壽命可達傳統燈泡的25倍。

五、瓶裝水太浪費，改用可循環使用的水瓶。不用太花俏的，20元有找，柯克蘭品牌（Kirkland Signature）瓶裝水一箱40瓶就要30元，自用水瓶費很快就「賺」回來，何況接下來的「買水喝」費！

六、從信用卡 或銀行帳戶訂閱的投資 理財網站或應用軟體，沒幾時看、幾時用，就取消吧，每月省個10元、20元也好。

七、 HVAC (暖氣通氣冷氣系統)的送風口，少用到的，如儲藏室、客房、地下室的，就關掉或關小點，可省一點錢。

八、暖氣爐的濾網/紙定期更換/清洗，既可常保空氣清新，又可提高機器效率，延長機器壽命。

九、別浪費食物，趁新鮮勿放腐，都是常識；少外食也是省錢之方。

十、注意銀行收費，支票 存款不足或帳戶超支一次，銀行就收費29元，有些甚至自動提款機提錢都收費，別讓自己吃虧而銀行賺飽。

十一、關燈、不用的電器插頭拔掉，都是省錢招術。

十二、乾衣機的排氣口要常清理，增效率兼省能源。