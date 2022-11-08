提升多肉植物顏值 把握秋季黃金期

秋季適合把多肉放在露天環境。趙淑娜 / 提供

秋天是多肉「顏值塑造」的關鍵時期。「多肉植物達人」趙淑娜分享了秋季養護指南，提醒大家不要錯過秋季黃金期，把多肉養出更好的狀態。

尤其在秋季日照充足、溫差大的地區，專家建議多肉愛好者們應該盡可能把多肉植物放在露天的環境裡，以達到更好的效果。

首先，光照對多肉的重要性毋庸置疑。保證充足的光照，才能讓多肉植物快速的生長上色。南加 地區的秋季之後，基本上多肉就不太會存在被曬傷的風險。所以秋天後可以儘可能的讓多肉長時間沐浴在陽光下。相反，如果照射不足，可能就會造成植株枝葉徒長。所以，秋天的室外是非常適合多生長的，記得注意避開陰雨天氣就好。

另外同樣不可忽視的是，溫差也在決定著多肉的顏色美觀。而秋天正是一年中溫差最大的時候，經過南加秋天的溫差的滋潤，多肉的顏色經常會美得超乎你的想像。所以除了陽光，室外的溫差也會把多肉的美麗指數 提高到一個新的高度。

雖然一般來說多肉不太需要過度的肥料養份，但在秋季，多肉開始瘋狂成長，對養份的需要也大幅增加。在生長期，略施薄肥要比完全沒有被施肥的多肉長得更快，顏色也容易變得更加美觀。氮磷鉀含量均衡的肥液是比較好的選擇。