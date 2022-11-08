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提升多肉植物顏值 把握秋季黃金期

記者趙健／洛杉磯即時報導
秋季適合把多肉放在露天環境。趙淑娜 / 提供
秋季適合把多肉放在露天環境。趙淑娜 / 提供

秋天是多肉「顏值塑造」的關鍵時期。「多肉植物達人」趙淑娜分享了秋季養護指南，提醒大家不要錯過秋季黃金期，把多肉養出更好的狀態。

尤其在秋季日照充足、溫差大的地區，專家建議多肉愛好者們應該盡可能把多肉植物放在露天的環境裡，以達到更好的效果。

首先，光照對多肉的重要性毋庸置疑。保證充足的光照，才能讓多肉植物快速的生長上色。南加地區的秋季之後，基本上多肉就不太會存在被曬傷的風險。所以秋天後可以儘可能的讓多肉長時間沐浴在陽光下。相反，如果照射不足，可能就會造成植株枝葉徒長。所以，秋天的室外是非常適合多生長的，記得注意避開陰雨天氣就好。

另外同樣不可忽視的是，溫差也在決定著多肉的顏色美觀。而秋天正是一年中溫差最大的時候，經過南加秋天的溫差的滋潤，多肉的顏色經常會美得超乎你的想像。所以除了陽光，室外的溫差也會把多肉的美麗指數提高到一個新的高度。

雖然一般來說多肉不太需要過度的肥料養份，但在秋季，多肉開始瘋狂成長，對養份的需要也大幅增加。在生長期，略施薄肥要比完全沒有被施肥的多肉長得更快，顏色也容易變得更加美觀。氮磷鉀含量均衡的肥液是比較好的選擇。

除了需要給多肉創造一個好的外部自然環境，讓它們在秋季茁壯成長。作為多肉的主人同樣不能偷懶，修剪枝葉是秋天不能錯過的重要步驟，也是最好的時間。所謂修，是指要把一些乾枯的葉片摘掉，如果有爛根也要把爛根的部分修掉，對於徒長的葉片也要人為主動剝除。所謂剪，就是把那些可能存在的，無法恢復已經黑腐的根部直接剪掉，留下狀態較好的枝條重新培育。當然，除了這些以外，主人們也可以根據自己的審美，對多肉植物的造型進行修剪。

同樣一款多肉，因為光照不同顏色差異大。趙淑娜 / 提供
同樣一款多肉，因為光照不同顏色差異大。趙淑娜 / 提供

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