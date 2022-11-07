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落葉掃不完？這5款吹葉機輕鬆解決問題

編譯柯立偉／即時報導
使用吹葉機，讓你整理庭院或戶外人行道時更得心應手。Getty Images
使用吹葉機，讓你整理庭院或戶外人行道時更得心應手。Getty Images

時序入秋，正是觀賞各樹種落葉的最佳時節，不過落葉堆積太多也會造成觀瞻問題，如果你家沒有吹葉機或吹葉機太老舊了，紐約時報整理了五款目前銷售不錯的吹葉機，從無線款式到背包式都有，讓你整理庭院或戶外人行道時更得心應手。

施洛德背包式吹葉機，背帶配有襯墊擊支持背部的骨架以減緩吹葉機重量(取自亞馬遜官網...
施洛德背包式吹葉機，背帶配有襯墊擊支持背部的骨架以減緩吹葉機重量(取自亞馬遜官網)

1. 施洛德背包式吹葉機(Schröder Backpack Leaf Blower)

大小約22x19x18，配有兩段式汽油發動機，且為減輕打掃時的負擔，背帶配有襯墊擊支持背部的骨架，減緩吹葉機重量；亞馬遜(Amazon)上售價只要309元。

EGO Power三速渦輪無線吹葉機，耐久及渦輪扇的實用設計更是這款吹葉機廣受歡...
EGO Power三速渦輪無線吹葉機，耐久及渦輪扇的實用設計更是這款吹葉機廣受歡迎的原因(取自亞馬遜官網)

2. EGO Power三速渦輪無線吹葉機(The EGO Power+ 3-Speed Turbo Cordless Leaf Blower)

大小約35.9x6.7x10.9，這款無線吹葉機可說是亞馬遜官網上的「爆款」，擁有超過4000條好評紀錄，且配色設計上簡潔、單純，看起來就很乾淨俐落；耐久及渦輪扇的實用設計，更是這款吹葉機廣受歡迎的原因；亞馬遜上原價199元，現正優惠179元。

Black+Decker電動吹葉機，體積小、重量輕、價格低，又有內建的電線固定器...
Black+Decker電動吹葉機，體積小、重量輕、價格低，又有內建的電線固定器，網上好評很多(取自亞馬遜官網)

3. Black+Decker電動吹葉機

大小約16.5x11x7，由於體積小、重量輕、價格低，又有內建的電線固定器，網上好評比EGO Power三速渦輪無線吹葉機更多，多達2萬1000條；亞馬遜上的售價只要43.44元。

史提爾電池吹葉機，適合吹人行道、車道、戶外庭院等處(取自Ace Hardware...
史提爾電池吹葉機，適合吹人行道、車道、戶外庭院等處(取自Ace Hardware官網)

4. 史提爾電池吹葉機(Stihl Battery Handheld Leaf Blower)

大小約17x12x8，重量不會太重，充飽電大約可吹18分鐘，且握起來很舒適，適合吹人行道、車道、戶外庭院等處；Ace Hardware上售價219.99元。

克拉夫曼圓形引擎吹葉機，有強大的發動機、加強噴嘴和用來蒐集落葉的刮刀(取自亞馬遜...
克拉夫曼圓形引擎吹葉機，有強大的發動機、加強噴嘴和用來蒐集落葉的刮刀(取自亞馬遜官網)

5. 克拉夫曼圓形引擎吹葉機(Craftsman Cycle Engine Gas-Powered Leaf Blower)

大小約37x9.5x14，有強大的發動機、加強噴嘴和用來蒐集落葉的刮刀，且140元的親民價格讓它在亞馬遜上收穫3000條好評。

亞馬遜 紐約時報 Amazon

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