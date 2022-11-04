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洗衣時拉鍊該不該拉上？專家一致同意「這做法」才對

聯合新聞網／即時報導
洗衣服時遇到有拉鍊的衣物究竟該拉上還是打開？專家界一致認同相同作法「不損傷其他衣物」。 取自ingimage
洗衣服時遇到有拉鍊的衣物究竟該拉上還是打開？專家界一致認同相同作法「不損傷其他衣物」。 取自ingimage

洗衣服時總有許多細節需要注意，其中若洗到「有拉鍊衣物」時，究竟拉鍊要拉上還是打開？一名經營專業洗衣店、擁有日本國家資格的「專業洗衣師」職人、目前正經營洗衣相關IT企業的負責人神崎健輔對此回應了。

神崎健輔開宗明義表示「請一定要將拉鍊拉上！」，並說明，衣物的拉鍊部份大多數都是金屬，而金屬部件是衣物最堅固耐用的部件，若在機洗時將拉鍊打開，在洗滌過程中，拉鍊部件就「很容易會跟其他衣物糾纏在一起，」進而導致其他衣物的損傷，因此仍建議大家要把拉鍊拉上後再將衣物使用洗衣機清洗。

而日本知名拉鍊大廠YKK對此也同樣表示，使用洗衣機或烘乾機時，請「務必拉上拉鍊！」若拉鍊與其他衣物糾纏在一起，可能會導致拉鍊元件損壞、其他衣物織品破損的情形。且拉鍊手柄也可能在清洗過程中穿入洗衣機內壁的孔洞中，並因離心力導致脫落，因此建議清洗前請將拉鍊拉上，更保險的做法是再套上洗衣網，讓洗衣過程更安全。

而洗衣機廠商東芝（TOSHIBA）則在說明書中表示，用洗衣機清洗有拉鍊、綁帶或魔鬼氈的衣物前，請將拉鍊拉上、綁帶繫上、魔鬼氈黏好，如果不這麼做，則可能會「損壞衣物或拉鍊」。

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