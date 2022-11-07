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仔細觀察指甲紋路 透露身體健康訊息

編譯徐薏茹／即時報導
指甲上的條紋在某些情況下可能是身體健康的信號。Getty Images
指甲上的條紋在某些情況下可能是身體健康的信號。Getty Images

醫學期刊「加拿大家庭醫師」(Canadian Family Physician)刊登的一項研究顯示，約20%的成年人在自然老化的過程中指甲變得更脆弱，如指甲上顯現的條紋和裂痕。

大部分指甲條紋為縱向，從指甲底部延伸至頂端，需注意的是，在某些情況下指甲條紋可能是身體健康的信號，根據近期可能影響指甲甲床的因素而定。

Glam網站整理報導指甲條紋產生的原因，教大家判斷何時該尋求專業幫助。

產生條紋的原因

縱向的指甲紋路是人體在老化過程時流失水分而產生的正常結果，一般來說，除了外觀，縱向條紋並無大礙。

但如果是少見的橫向條紋就得注意了，可能表示幾個不同的健康隱憂。

紋路深的橫向條紋又稱為博氏線(Beau's lines)，通常代表指甲生長中斷。

根據克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)的資訊，指甲生長受阻可能的原因有：指甲根部受傷、疾病或感染、嚴重壓力、皮膚狀況影響指甲、缺乏維生素或營養，指甲缺乏血液流通等。

任何引起高燒的急性疾病可能對人體造成足夠的壓力導致指甲生長中斷；慢性疾病如糖尿病、甲狀腺機能減退症也可能抑制指甲生長。

此外，博氏線還是缺乏蛋白質或鋅的典型症狀。大眾普遍認為素食者難以攝取足夠的蛋白質，但事實上他們更容易缺乏鋅，因此若您的指甲出現博氏線又同時是素食者，或者最近並沒有手指受傷或發高燒，那麼該是時候看診瞭解身體的營養狀況了。

提醒：通過認證且專門研究皮膚與指甲症狀的皮膚科醫生比初級醫療照護者更有可能辨認出博氏線。

如何美化紋路

確認指甲條紋並非健康警訊，或已經找到根本原因，就可以在塗上指甲油前上一層填紋護甲油，待指甲變平滑，再開始裝飾美甲，讓指甲更美觀。

蛋白質 醫學 糖尿病

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