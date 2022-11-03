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院子裡的草莓 也要幫它們準備過冬了

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
冬季即將來臨，草莓的枝葉恐難擋冰雪侵襲，該是為它們準備過冬的時候了。Getty Images
冬季即將來臨，草莓的枝葉恐難擋冰雪侵襲，該是為它們準備過冬的時候了。Getty Images

喜歡在自家庭院種植草莓的民眾不少，在收成季節，摘下新鮮草莓放入口中，有說不出的甜蜜滋味。但眼看著冬季即將來臨，草莓脆弱的枝葉恐難擋冰雪侵襲，該是為它們準備過冬的時候了。

為何要為草莓準備過冬

草莓一般被認為可以在美國農業部(USDA)植物抗寒帶分區的4至8區生長，但草莓的花冠在溫度低於20度時很難存活，因此在冬天時必須受到額外的保護。另一個理由是，在降雪和融冰時，會讓草莓的根部拔出土壤、乾涸而死。

何時要為草莓過冬做準備

不必急著在秋末做這件事，讓你的草莓有機會適應一下寒冷的氣候，它們會停止生長但能夠適應溫度急降的季節。所以最冷地區在11月、第6區在12月再開始都來得及。

為草莓準備過冬需要的工具與材料

如果住在USDA定義的較冷地區，需要用東西把草莓覆蓋住，選擇4-6吋長的乾淨稻草最適合。在購買時，要注意買的是稻草 (straw) 而不是乾草 (hay)，因為乾草中會含有雜草籽。另外要確認稻草沒有施加除草劑，殘留的除草劑可能會傷害草莓。

其他可以覆蓋草莓的有松針，或是其他略為切碎的植物，但如果潮濕或是有雜草籽，便不能壓得太緊。

如何為草莓準備過冬

遵循以下步驟來保護你的草莓：

一、草莓種在土裡

在泥土受凍前將雜草拔出。如果秋季天氣乾燥，持續為草莓澆水，直到冬眠，尤其是新的花床。如果是住在氣溫低至20度以下的區，或是天氣在降雪和融冰之間交替，便要在土地開始結冰和草莓冬眠時，為草莓鋪上一層4-5吋長的稻草。

等到春天，草莓再度生長時，便將稻草移走，但可以留下一些在草莓周圍，這樣可以讓果實不會碰到土壤。將移開的稻草暫時保存著，等到開花和預期可能降霜時，再將稻草鋪蓋在草莓上。

二、草莓種在盆子裡

經過一整個冬天，盆子裡的草莓可能有所變化，和照顧種在土裡的草莓同一時間，將盆子移到沒有暖氣的車庫或室外，讓草莓可以因為變冷而停止生長，偶爾檢查一下土壤和水分，保持濕潤、但不致潮濕。另一個方法是，把容器埋在花園裡，讓草莓露出來，再鋪上稻草。

到了來年春天，如果草莓沒有繼續生長，便將它們從盆子取出，重新換土、栽種新的草莓。

降雪 農業部

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