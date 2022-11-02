我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股早盤小跌 市場靜待Fed決策會議

華郵：挺川派路線新人 將讓眾議院共和黨團高層頭疼

醋是清潔好幫手 除汙保新還能提升家電效率

記者張聲肇 / 綜合報導
把待清潔的東西泡在醋裡，可以縮短不少刮除汙垢的時間。Getty Images
把待清潔的東西泡在醋裡，可以縮短不少刮除汙垢的時間。Getty Images

醋和蘇打粉是居家必備的清潔好幫手，醋靠酸性不但有除汙、保新之效，對咖啡機等，把沉積清除後，更有提升機器效率的功能。

把待清潔的東西泡在醋裡，可以縮短不少刮除汙垢的時間；如果醋還不夠強，可動用蘇打粉，加上廚房裡的鹽、檸檬、海綿等，除汙去臭都不是大問題。

洗衣機可用醋和蘇打粉來清理。先用把醋放進洗衣精槽，轉動「空洗」鍵，停了以後，再用蘇打粉同樣操作一遍，注意要用最熱的水沖洗，才能徹底清洗。

浴室的蓮蓬頭水量縮小，大概就是清洗藏汙納垢的時候了。HGTV介紹的方法是，準備好塑膠袋，把半杯蘇打粉和1杯醋混合後的起泡液慢慢倒入，再加上1杯淨水，讓蓮蓬頭完全浸到，4小時後，用布擦乾淨。

油漆刷又乾又硬，要丟掉前，試試用醋洗乾淨，看看能不能救回來再度使用。工具：不用了的鋁盆、醋、鋼刷。清洗油漆刷最好在室外，免得堵塞洗臉槽或弄髒地板。把醋煮熱，不要到沸點；把刷子放到鋁盆裡面，熱醋倒下去，浸泡約10分鐘。硬掉的油漆化不去的話，就要動用到鋼刷了。全部清乾淨後，用肥皂水再沖洗一遍，就可甩乾水，等候油漆刷恢復功能。

生鏽的金屬工具、鑰匙、銀器，也可用醋來除鏽，這時候，鋼刷或牙刷也幫得上忙。把生鏽的金屬器具直接放入白醋，浸半小時或更久，刷鏽時，戴上橡膠手套保護手。除完鏽的金屬沖洗乾淨後，立刻用乾布擦乾淨，以免濕氣又滋生鐵鏽。

不論磁磚、原木或合木強化地板，都可用醋清洗。先掃乾淨，把半杯醋倒入1加侖的溫水，再用抹布沾濕--不要太濕，所以先擰乾來，再拖地。汙垢抹不乾淨的地方，多抹幾次。完成後，最好再用乾布「繞境」一回，確定沒有水滴留在地板上。

清理咖啡機有訣竅：先在乘水瓶放醋到滿半，另一半以清水補滿，放一張空濾紙，再按「煮」咖啡鍵，讓它沖一壺出來，倒掉，用清水和新的濾紙，再來一次，再倒掉。清水「沖洗」最好兩遍，以徹底去除醋味。每月一次，可永保咖啡機常新、咖啡味道也清新可人。

咖啡

上一則

酪梨油炒菜、油炸都適合 兼具美膚美髮、抗氧化

延伸閱讀

飯店蓮蓬頭跟熱水壺誰髒？他提醒這未清潔比馬桶髒的多

飯店蓮蓬頭跟熱水壺誰髒？他提醒這未清潔比馬桶髒的多
清水正東律師事務所　將提供各項法律援助服務

清水正東律師事務所　將提供各項法律援助服務
10/11 中獎名單：富足退休第3堂課

10/11 中獎名單：富足退休第3堂課
Target黑五提前跑 再祭大甩賣

Target黑五提前跑 再祭大甩賣

熱門新聞

不論是為了方便、或是懶得清洗新鮮的食物，冷凍食品越來越受到民眾青睞。取自pexels

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

2022-10-25 10:27
好市多黑五促銷活動從10月31日起至11月底為止。Getty Images

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

2022-10-31 10:06
注意日常生活中喝的飲料，避免危害健康。取自pexels

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

2022-10-28 10:33
退休族每月可領取社安金的最高金額為4194元，能否拿到取決於三大關鍵因素。Getty Images

想每月領取最高金額社安金4194元 有3大關鍵要素

2022-10-28 10:34
豪華觀景列車「落磯山登山者號」秋季和春季優惠即將截止。取自Rocky Mountaineer網站

豪華列車洛磯山登山者號 淡季促銷優惠10月底截止

2022-10-28 10:41
年底接近，納稅人也到了思考如何為2022年所得稅申報時節稅，甚至讓未來幾年也能省錢的辦法。取自pexels

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

2022-10-26 10:22

超人氣

更多 >
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公
特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州
世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說