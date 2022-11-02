醋是清潔好幫手 除汙保新還能提升家電效率

把待清潔的東西泡在醋裡，可以縮短不少刮除汙垢的時間。Getty Images

醋和蘇打粉是居家必備的清潔好幫手，醋靠酸性不但有除汙、保新之效，對咖啡 機等，把沉積清除後，更有提升機器效率的功能。

把待清潔的東西泡在醋裡，可以縮短不少刮除汙垢的時間；如果醋還不夠強，可動用蘇打粉，加上廚房裡的鹽、檸檬、海綿等，除汙去臭都不是大問題。

洗衣機可用醋和蘇打粉來清理。先用把醋放進洗衣精槽，轉動「空洗」鍵，停了以後，再用蘇打粉同樣操作一遍，注意要用最熱的水沖洗，才能徹底清洗。

浴室的蓮蓬頭水量縮小，大概就是清洗藏汙納垢的時候了。HGTV介紹的方法是，準備好塑膠袋，把半杯蘇打粉和1杯醋混合後的起泡液慢慢倒入，再加上1杯淨水，讓蓮蓬頭完全浸到，4小時後，用布擦乾淨。

油漆刷又乾又硬，要丟掉前，試試用醋洗乾淨，看看能不能救回來再度使用。工具：不用了的鋁盆、醋、鋼刷。清洗油漆刷最好在室外，免得堵塞洗臉槽或弄髒地板。把醋煮熱，不要到沸點；把刷子放到鋁盆裡面，熱醋倒下去，浸泡約10分鐘。硬掉的油漆化不去的話，就要動用到鋼刷了。全部清乾淨後，用肥皂水再沖洗一遍，就可甩乾水，等候油漆刷恢復功能。

生鏽的金屬工具、鑰匙、銀器，也可用醋來除鏽，這時候，鋼刷或牙刷也幫得上忙。把生鏽的金屬器具直接放入白醋，浸半小時或更久，刷鏽時，戴上橡膠手套保護手。除完鏽的金屬沖洗乾淨後，立刻用乾布擦乾淨，以免濕氣又滋生鐵鏽。

不論磁磚、原木或合木強化地板，都可用醋清洗。先掃乾淨，把半杯醋倒入1加侖的溫水，再用抹布沾濕--不要太濕，所以先擰乾來，再拖地。汙垢抹不乾淨的地方，多抹幾次。完成後，最好再用乾布「繞境」一回，確定沒有水滴留在地板上。

清理咖啡機有訣竅：先在乘水瓶放醋到滿半，另一半以清水補滿，放一張空濾紙，再按「煮」咖啡鍵，讓它沖一壺出來，倒掉，用清水和新的濾紙，再來一次，再倒掉。清水「沖洗」最好兩遍，以徹底去除醋味。每月一次，可永保咖啡機常新、咖啡味道也清新可人。