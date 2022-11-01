DIY專家教你幾招 居家修復快又好

想刷油漆又不想弄髒油漆盤?很簡單，鋪上一層塑膠袋即可，用完即丟，油漆一點都不會把漆盤弄髒。取自pexels

想刷油漆又不想弄髒油漆盤 ? 很簡單，鋪上一層塑膠袋即可，用完即丟，油漆一點都不會把漆盤弄髒。厚一點的保潔膜或錫箔紙，也可讓你的油漆盤乾淨如初，省卻你事後洗盤子的功夫。

木板牆鑽洞，怕木屑掉滿地?在鑽恐下方先貼上對摺好的黏貼便紙，木屑自動落在紙摺間，你就不用滿地掃了。木屑量很大的話，就改用紙盒子，黏在鑽恐下方，或請人用垃圾盤抵住，鑽出來的木屑，也不用另費工夫從地面清除。

剛剛收集到的木屑有何妙用?剛好可用來填補任何令你看不順眼的間隙。先加上適量的黏劑，哪裡需要填補就往哪裡塗抹，若是湊巧同樣木料的家具或門窗，顏色還更一致呢。

原木桌櫃用久了，抽屜會變得很難打開，這問題也不難：把抽屜抽出來，在滑軌上面，上點蠟就得了。特製的家具用蠟或蠟燭的蠟都可「潤滑」抽屜的滑軌。

釘鐵釘時，用手指固定鐵釘不太保險 ，稍不留意就可能傷到手。替代方案?用曬衣服用的夾子夾住釘子，手指離鐵鎚距離遠些，卻安全多了，試試看。

螺絲釘頭太舊或損毀，再怎麼試都鬆不開來，怎辦？DIY達人說，把橡皮筋平鋪在釘頭上，再把十字鑽的鑽頭對準、壓緊，就可轉動了，因為橡皮筋可加強咬力，也可填補損毀的釘頭溝痕。

相框掛牆，到底要在哪裡，先把釘子釘上去？不妨反面思考，先在相框掛釘的凹點塗上一點牙膏，然後找對待會兒要掛上去的地方，把相框貼過去，牙膏點就是鐵釘點！頂好釘子，掛上去之前，把牙膏抹掉。

浴室等需用到填縫劑(矽利康等)的地方，先用遮蔽膠帶（ painter's tape）貼齊要上膠處的兩邊，再把填縫膠擠到中間，抹平，約10分鐘後再取下。

有時，要用到一大桶水，水龍頭底下的洗臉盆或洗碗盆放不下水桶，怎麼辦？調動游泳 池的「安全棒」（pool noodle）吧。這個在游泳池幫小孩浮起來的「大麵條」一頭接到水龍頭，另一頭放到水桶接水，問題解決！