為明春作準備 整理庭園這6件事今秋就該做

為了明年春天花開草長，10月和11月是「所有該準備的工作」完成的時候。取自pexels

許多人以為秋天是庭園「收工」季，園藝家翰瑞克（Nathan Heinrich）提醒大家，為了明年春天花開草長，10月和11月是「所有該準備的工作」完成的時候。

另一園藝專家龐伯恩（Lindsay Pangborn）說，春天一到，只要天氣對了，「你的植物就會奔放成長。」

這兩位專家說，有6件事今秋就該做：

首先，清除野草。龐伯恩建議備妥挖和剪的工具，戴好工作手套，連根拔起。清除以後，翰瑞克說，要在草地上灑上薄薄一層堆肥或細樹皮，接著在花種以外的地方噴灑除草劑，讓野草子無從發芽。最後，略為灑水，讓除草劑滲入土壤。

第二步，修剪多年生花叢，例如菊花和草本夾竹桃（garden phlox），地面殘「枝」敗葉都修剪平，來春才會再度怒放。另一目的是趕走隱藏的害蟲和病原體。唯一例外是聖誕玫瑰（ lenten rose）或葉子常綠的花，可等到春季再修剪。

第三，沃土。讓土壤肥沃，當然要施肥，樹葉（先用除草機磨碎）、樹皮，堆肥、有機肥，均勻撒到花床，不但有助植物的養分，壓抑野草生長，還有保護多年生植物根部的作用。

第四件秋天得做的庭院工作是球根植物和長綠植物的「布局」-- 鬱金香、水仙花等球根花種，結霜結冰前完成下種即可，這樣明春早花和晚花分期報到，可增加庭園美色。入土深度約等於其高度的兩倍半。

第五，把堆肥箱清乾淨。果皮樹葉菜葉天冷難化，龐伯恩建議，秋天就把剩餘未化的堆肥清除乾淨，撒到花床菜圃上，其微生物有強化土力、助根成長之效。

第六，驅逐害蟲。玉簪、水仙等的葉子，是蛞蝓、蝸牛等喜歡生卵下蛋的地方，秋天不先把「未來蟲害」除掉，春天就有得傷腦筋了。院子裡其他殘枝敗葉也有可能藏有蟲卵，有「嫌疑」的乾脆燒掉或送交垃圾車運走，不要拿來當堆肥。