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如何去除毛巾霉味 清潔專家教你這樣做

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
如果發現毛巾聞起來有一股讓人不愉快的異味，絕大部分是因為毛巾發霉了。取自Shutterstock
如果發現毛巾聞起來有一股讓人不愉快的異味，絕大部分是因為毛巾發霉了。取自Shutterstock

不管使用任何一種毛巾，總是希望它看起來舒服、觸感柔軟，味道好聞；但有時不免會發現毛巾聞起來有一股讓人不愉快的異味。毛巾有異味的原因不一，但絕大部分是因為毛巾發霉了。

多數人或許認為補救之道就是把毛巾再扔進洗衣機清洗，卻不知洗衣機也可能是毛巾發霉的原因之一，使用過多洗衣精和衣物柔軟精也會導致黴菌孳生。同樣的問題，如果洗衣機內的水沒有完全排出或蒸發，一旦有黴菌存在，任何放進洗衣機的衣物都會帶有一股霉味。

在徹底清潔洗衣機前，可以用以下這些方法去除毛巾的異味。

S&G清潔服務公司表示，如果發現毛巾摸起來有點黏、沒有那麼乾爽時，先把它們放進清潔、沒有黴菌的洗衣機內，用熱的水清洗。

如果沒效，或是想要徹底去除霉味，可以在清洗時加入一杯醋；或許洗完會有些許醋味，但總比霉味好。如果還覺得這個方法不夠理想，可以把毛巾再洗一次，然後徹底烘乾，加點帶有香味的衣物柔軟精，也可以讓毛巾聞起來清爽、不再有霉味。

S&G清潔服務公司說，一旦毛巾沒有了異味，你或許會想把家中讓衣物、毛巾有霉味的地方、包括洗衣籃也一併清洗乾淨。在此之前，最好先確認你有定期並正確地清洗毛巾，以下是幾個檢查的指標。

毛巾在摺疊並將它們放進櫥櫃前，最好先了解如何讓毛巾清洗乾淨。取自Shutters...
毛巾在摺疊並將它們放進櫥櫃前，最好先了解如何讓毛巾清洗乾淨。取自Shutterstock

當毛巾洗乾淨後，在摺疊並將它們放進櫥櫃前，最好先了解如何讓毛巾清洗乾淨。Modern Bathroom網站指出，理想的狀況是，在放進洗衣機前用洗衣精洗滌前，先用熱水和醋浸泡片刻，即使它們聞起來沒有霉味。

至於多久該洗一次毛巾？有些人或許每次用過後便會清洗，這可能沒有必要。Modern Bathroom網站說明，可以在使用三至四次之後，再清洗毛巾。當然，在每次使用之間，要讓毛巾完全乾燥，否則也會讓毛巾再度產生霉味。

如果異味還是無法完全去除，或是一再發生，或許就是毛巾因使用太久讓纖維都磨損了，是時候該換條新的毛巾了。如果不確定是否該換毛巾，便以時間來決定，至少每2年更新一次。

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