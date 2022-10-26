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用對方法 在室內晾乾衣物省時又有好效果

編譯周芳苑／即時報導
善用晾乾衣物訣竅，即使在室內進行，一樣可省時有效。取自pexels
善用晾乾衣物訣竅，即使在室內進行，一樣可省時有效。取自pexels

在美國，多數人用烘衣機讓洗乾淨的衣服變乾，不過，有些衣服不宜加熱，而且烘衣機耗用大量能源、成本高，基於這些考量，應慎思乾衣方法。家事專家列出以下六個乾衣訣竅，即使在室內進行，一樣可省時有效。

訣竅一：提高烘乾機效能。

有很多方法，第一，用洗衣機滾筒盡可能讓衣服脫水、越乾越好；第二，不要在烘衣過程中添加濕衣服；第三，烘衣機避免超載，小量烘可加速乾衣；第四，經常清理烘衣機通風口、避免濾網堆積棉絮；第五，衣服洗好後稍等一會兒降低濕氣再放入烘乾機可免皺；第六，避免同時烘不同材質的衣物，以免拉長時間，分類烘效果加倍。

訣竅二：在少人進出的空間晾衣服。 

Home How 專家法蘭區( Joyce French)說， 在經常使用的空間晾衣容易發霉受潮，她並建議用壁掛式晾衣架，不佔地面空間、又可折疊，可伸縮的晾衣繩也是好選擇。

訣竅三：考慮通風。

法蘭區說，確保空間通風是快速乾衣的上上策。將洗衣機放置在靠窗或通風良好的地方，而且不要在同一晾衣區堆放太多衣服、以免拉長乾衣時間，盡可能讓每件衣服相隔至少一吋、每隔數小時翻轉一下，乾衣更快、更均勻。

訣竅四：洗好衣服後馬上掛起來。

專家說，衣服濕的時候不要放在洗衣機或洗衣籃裡太久，以免悶出異味、甚至發霉，最好在一洗完馬上掛起晾乾、立即展開乾衣步驟。

訣竅五： 使用除濕機

這麼做可加速乾衣、保持空間乾爽，法蘭曲建議將除濕機放在晾衣架附近。

訣竅六：確保衣服不接觸地板。

傢俱業者Letti & Co清潔專家傑克森(Bret Jackson)說，衣服接觸地板將產生水分，乾衣時間拖長，假如沒有晾衣繩，可將衣服掛在椅子上或晾衣架上。

晾衣時間因屋裡的熱度、濕度及衣服材質而異，但傑克森說，一般在室內乾衣大約要2 至 4小時；假如不用烘衣機、而選擇掛起晾乾，可藉助電風扇，加速乾衣。

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