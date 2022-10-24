總是在凌晨3點醒來？身體可能有話要說

半夜醒來很常見，但有時也可能指向更嚴重的睡眠失調或健康問題。取自Pexels

現在是凌晨3點，你的雙眼突然睜開，整個人清醒過來，就像體內有個鬧鐘一樣，總是在夜半固定的時間醒來 (不論是否是凌晨3點)。有這個習慣的人，或許想知道是甚麼原因造成的？

半夜醒來的情況很常見，通常也沒甚麼大毛病，但有時也可能指向更嚴重的睡眠失調或健康問題。華盛頓大學醫學 卡波教授(Vishesh K. Kapur)分析了人們為何會在凌晨3點醒來的幾個原因，以及如何讓自己再度入睡。

1. 你的身體習慣了

人類是習慣的動物，一旦你曾經為了某些理由在3點醒來 (不論是值大夜班或要照顧嬰兒)，你的身體就習慣在這個時間醒來。

由於研究並未得到這樣的結論，但卡波博士認為有這個可能。

卡波說，他不確定這是否有科學依據，但我們的大腦和身體確實會因為重要的責任，會在需要的時刻清醒過來。

2. 這時刻是你的淺眠時期

晚上的睡眠有好幾個階段，自動醒來可能和經歷的睡眠階段有關。

卡波博士表示，大部分的睡眠債 (幫助我們入睡) 會在睡眠的前三分之一獲得滿足，這時我們處於非快速動眼睡眠(Non-REM Sleep，即慢波睡眠)。一旦身體得到所需要的，在睡眠周期中就會處於淺眠階段，因此在凌晨3點醒來的人，可能正經歷淺睡期 (REM sleep，快速動眼睡眠)。

克利夫蘭診所指出，事實上在快速動眼睡眠—作夢多在此階段—腦波活動增強 (接近清醒程度)、呼吸心跳加速、血壓升高。

3. 有睡眠呼吸中止症

睡眠呼吸中止症是睡覺時所發生的一種無意識呼吸停止，這也可能是你會在凌晨3點醒來的原因。卡波博士說，睡眠呼吸中止症會讓人在夜晚任何時刻醒來，但比較常發生在稍晚的淺睡期。他說，在淺睡時期，呼吸中止症較常發生也較嚴重，會感覺喘不過氣或窒息。

睡眠呼吸中止症可能帶來嚴重的健康問題，例如高血壓 、中風、心肌症、心臟衰竭、糖尿病和心臟病。

4. 逐漸老化

在凌晨3點醒來，也可能和年齡有關。卡波說，當年紀增加，睡眠時間變短也較難入眠。國家醫學圖書館 研究，這是因為年長者深沉睡眠的時間較少，平均一個晚上會從睡夢中驚醒三、四次。

破壞睡眠的其他因素還有頻尿、慢性健康問題引起的疼痛或不適，以及睡眠失調——包括失眠、不寧腿綜合症 (restless legs syndrome)。根據國家醫學圖書館的研究，這類困擾多半發生在年長者身上。

5. 喝太多酒 (或是喝酒時距離睡覺時間太近)

睡前喝點小酒，固然可以有助放鬆，但也可能影響睡眠，讓人在睡眠途中醒來。Kapur說，酒精代謝之後對身體的影響減少，便會干擾睡眠。喝得越多，對睡眠的干擾越大。

但不只喝多少酒對睡眠會有影響，喝酒的時間也有關係。2019年一份關於睡眠的研究指出，入睡前四小時喝酒，會提高夜不安枕的機率。

6. 有日夜節律睡眠障礙

日夜節律睡眠障礙(Circadian rhythm sleep disorder) 也稱為睡醒週期障礙(sleep-wake cycle disorders)，是因為睡眠時間與體內日夜節律的時間相衝突而引起的睡眠困擾。國家心肺血液研究所表示，當生理時鐘與周遭環境不一致時，便容易產生日夜節律睡眠障礙。

這類睡眠問題可能是暫時的 (例如在旅行時，睡眠習慣會改變)，年紀大、遺傳或醫療問題所引起的慢性病，也可能導致日夜節律睡眠障礙，造成頻繁地醒來與不佳的睡眠品質。

7. 有「夢魘障礙」的困擾

頻繁做惡夢，甚至一個晚上好幾次，醒來後頭腦很清醒，並且能詳細回憶夢中細節，但會因痛苦而難以再度入睡。如果有上述情形，可能是有「夢魘障礙」(Nightmare Disorder)。

卡波說，噩夢和其他的夢一樣，多半發生在睡眠的後期、快速動眼睡眠(REM Sleep)階段。

妙佑醫療診所(Mayo Clinic)指出，夢魘障礙通常會發生的原因不外是白天過度煩惱或受到創傷、有專心或記憶上的問題、白天過度疲勞或睡眠、在工作上或在學校遇到困擾、睡眠有關的行為問題或怕黑。雖然罕見，但「夢魘障礙」也可能和壓力、焦慮或精神健康問題、創傷、睡眠不足和服用某些藥物等因素有關。

如何預防從睡夢中醒來

國家醫學圖書館研究報告指出，雖然要完全避免在3點醒來，是不太可能的事，但做到以下幾件事，肯定可以讓睡眠品質有所提升。

．睡前不要喝含咖啡因的刺激性飲料

．白天不要午睡

．每天例行運動，但不要在入睡前3小時運動

．睡前避免觀看太刺激、暴力的電視節目或是電玩遊戲

．睡眠時練習放鬆技巧

．睡前不要使用電腦或滑手機

．養成定時入睡、定時起床的習慣

．只有要睡覺時才上床

．睡前避免喝酒或吸菸