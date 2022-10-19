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不沾鍋塗料有健康疑慮 這6款鑄鐵鍋比較安全

編譯柯立偉／即時報導
鐵氟龍是不沾鍋塗層的重要材料，能夠防止烹調食物黏在鍋底，但這種化學物質的安全性一直以來都備受質疑。取自unsplash
鐵氟龍是不沾鍋塗層的重要材料，能夠防止烹調食物黏在鍋底，但這種化學物質的安全性一直以來都備受質疑。取自unsplash

自從1938年「聚四氟乙烯」(Polytetrafluoroethylene，商標名鐵氟龍)被發現後，這種物質就被廣泛應用於應用化學領域，舉凡擋風玻璃雨刷、護髮產品、手術中的移植材料、地毯等處處可見；鐵氟龍同時也是不沾鍋塗層的重要材料，能夠防止烹調食物黏在鍋底，其既不親油亦不親水的特性，讓烹調與清潔都變得更簡單。

然而，這種化學物質的安全性一直以來都備受質疑，批評者說鐵氟龍分解後會增加癌症、生育能力下降、甲狀腺及肝臟相關疾病等風險，專家建議可選用鑄鐵(cast iron)的鍋子，就能避免鐵氟龍分解時產生的有害物質；哈芬登郵報(Huffpost)整理了六種比鐵氟龍不沾鍋更安全的鍋具，供讀者參考(以下價格可能波動，僅供參考)。

史陶布牌瓷釉鑄鐵平底鍋，取自Williams Sonoma官網
史陶布牌瓷釉鑄鐵平底鍋，取自Williams Sonoma官網

1. 史陶布牌瓷釉鑄鐵平底鍋(Staub enameled cast iron skillet)

這款平底鍋有紅色、酒紅色、黑色、深藍色等多種款式可供選擇，除了鑄鐵材料不會產生有害化學物質以外，鍋具深度達11吋的設計能有效避免烹調時濺出的滾燙油；零售商威廉姆斯索諾瑪(Williams Sonoma)原價240元，現正特價179.95元。

洛基牌調味鑄鐵平底鍋，取自亞馬遜官網
洛基牌調味鑄鐵平底鍋，取自亞馬遜官網

2. 洛基牌調味鑄鐵平底鍋(Lodge seasoned cast iron skillet)

除了已用大豆植物油調味外，這款平底鍋的優勢在於尺吋多樣，不論是單身在外打拼的獨居者，或是家裡N代同堂的大家庭，3吋到15吋的多種款式任君選擇；亞馬遜(Amazon)上售價從尺吋最小的6.9元到尺吋最大的49.9元不等。

維多利亞鑄鐵平底鍋，取自亞馬遜官網
維多利亞鑄鐵平底鍋，取自亞馬遜官網

3. 維多利亞鑄鐵平底鍋(Victoria cast iron skillet)

鍋子本身已用亞麻籽油塗層調味，買回家可以直接用；亮點在於它的握把大而稍彎，更符合人體工學設計，抓握時較為省力；亞馬遜上售價從最小的4.8吋14.99元至最大13吋32.22元不等。

Le Creuset牌瓷釉鑄鐵平底鍋，取自亞馬遜官網
Le Creuset牌瓷釉鑄鐵平底鍋，取自亞馬遜官網

4. Le Creuset牌瓷釉鑄鐵平底鍋(Le Creuset enameled cast iron skillet)

這款平底鍋有紅色、橙色、淺藍色、深藍色、綠色、白色、黑色等多種款式，不只受熱面積平均也易於清理，並且有6.33吋到11.75吋等四種不同大小可供選擇；亞馬遜上售價依尺吋大小介於135.95元至247.94元不等。

Cuisinel牌附蓋鑄鐵平底鍋，取自亞馬遜官網
Cuisinel牌附蓋鑄鐵平底鍋，取自亞馬遜官網

5. Cuisinel牌附蓋鑄鐵平底鍋(Cuisinel cast iron skillet with a lid)

如果要料理的菜飽含醬汁，這款附鍋蓋的平底鍋是最佳選擇，此外還免費贈送一個橡膠手柄，避免你被燙到；與上面幾款鑄鐵平底鍋一樣，Cuisinel牌附蓋鑄鐵平底鍋也有8吋到15吋各種不同大小可選擇，價格從24.99元至69.99元不等。

Our Place鑄鐵鍋，取自Our Place官網
Our Place鑄鐵鍋，取自Our Place官網

6. Our Place鑄鐵鍋(Our Place cast iron Always Pan)

Our Place鑄鐵鍋是一款多功能鍋，不只能處理的料理十分多元，還具備煎鍋、炒鍋、蒸鍋和煎鍋等多種功能，款式則有粉紅色、奶油色、深灰色、綠色、淡紫色和藍色等可供選擇；Our Place官網原價155元，現在下殺至116元。

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