蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼直接丟垃圾桶太可惜了，它的鈣質和其他成分，至少有三大用途 ─堆肥、餵鳥、發種子。取自pexels

蛋殼直接丟垃圾桶太可惜了，它的鈣質和其他成分，對庭院至少有三大用途 ─ 堆肥、餵鳥、發種子。

最簡單的用法就是當堆肥。把乾淨的蛋殼打碎，越碎越好，分解得快。根據堆肥箱或堆肥土的分解情況，最晚過了幾年，就會完全分解成肥料。

若要拿來餵鳥或雞鴨，提高牠們生蛋的能力，奧杜邦學會（National Audubon Society）建議把碎蛋殼混到飼料裡面。作法：把蛋殼洗乾淨，晾乾後，鋪到烘焙紙上，華氏250度烤10分鐘，完成殺菌作用。冷卻後，把它磨碎，細如咖啡 ，就可攪拌到飼料中。

蛋殼可以用來發種子，但需三分之二完整，也就是只能從一端仔細敲碎，倒出蛋液蛋黃（烹調材料），洗乾淨來，底部挖個小洞，放到盒上站直來，然後放栽花土或發種子的肥料進去。

接下來，把種子撒進去，若要防止土壤乾旱，可先蓋住。過了幾個禮拜，大概需要把它移到大一點的盆子或土壤上面去，因為大多數植物需要的成長環境，不是蛋殼就夠。移植時，把蛋殼打破，讓植物的根部容易向外發展。

有人試驗用蛋殼代替全蛋，當做復活節 的裝飾。先把蛋殼塗成臉部圖樣，種些麥草的種子，結果長出「頭髮」來，蠻好玩的。節日過了，再把它碾碎，當堆肥的材料，沒有浪費。

有些園藝老手以為蛋殼可以讓番茄開花結果時，果實的尾端不會腐壞，於是春天就把蛋殼埋在幼苗圃，但這個問題的根源不是土壤缺鈣，而是缺水。番茄開花時，不斷澆水，就不會有果實尾端壞掉的問題。

玉簪（hosta ，又名白萼）等四周鋪上蛋殼就可防止蛞蝓侵襲嗎？這種想法是基於蛋殼夠「尖銳、厲害」，害蟲不敢越雷池一步。錯了。蛋殼擋不了蛞蝓，用矽藻土（diatomaceous earth）之類的方法，反而更有效。

同理，「蛋殼水」（蛋殼煮滾後濾掉碎殼的水）養分和作用都不詳，不如直接買明載成分的肥料。