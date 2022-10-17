為喵星人洗澡時機和頻率 獸醫提供參考指南

幫家中喵星人洗澡所用的特定清潔劑和洗澡的間隔時間，可先詢問獸醫。取自pexels

有喵星人的家庭可能很煩惱幫牠們洗澡的時機和頻率，Best Life網站訪問獸醫，為大家解答幫貓咪洗澡時該注意的事項。

貓咪會自己「洗澡」

貓咪的舌頭上布滿名為乳突(papillae)的小刺，貓咪舔舐自己時，舌頭上的乳突不僅可以梳理毛髮，還能除去髒汙。獸醫學 博士麥卡錫(Matthew McCarthy)稱之為「舌頭澡」(tongue baths)，他指出，根據觀察性研究，貓咪平均一天花15%的時間自我清潔，因此牠們本身可以說是相當乾淨。

濕巾清潔非必要

許多人會用寵物專用濕巾代替水幫貓咪清潔，麥卡尼表示沒必要這麼做，他解釋用濕巾擦拭貓咪可能會令牠們不安，甚至覺得要更頻繁的自我清潔。

難以清潔的髒污

待在室內的貓一般不會弄髒自己，牠們例行的自我清潔已經足夠，但貓咪外出後身上可能會帶著無法自行清潔的髒汙，飼主這時可以先用濕毛巾擦拭，不要直接泡在水中，假如污垢很髒難以清理，可能就需要洗個澡了。

貓咪碰不到的部位

隨著年齡漸增，貓咪的靈活度與柔軟度跟著下降，舌頭可能因此難以觸碰到某些部位清潔，另外，肥胖 的貓咪要幫自己「洗澡」時可能也會遇到困難。

寵物網站Pet Lover Guy總編輯傑克森(Danny Jackson)指出，在上述的情況下，「洗澡可能是不錯的選項，只要頻率別超過每4到6周洗一次。」他警告：「洗澡可能引發貓咪的創傷性反應，通常透過行為改變表露出來。」

麥卡錫表示簡單地刷洗就能有效去除貓咪自己難以觸碰到的髒污，假如家裡不只有一隻貓，牠們還會互相幫對方清潔

最應該洗澡的時機

假如貓咪身上出現跳蚤，那麼就該洗澡了， PetDT網站創辦人賈奎琳·肯尼迪(Jacquelyn Kennedy)解釋：「幫貓咪洗澡可以去除跳蚤，跳蚤會因此溺死，洗澡是殺死跳蚤最有效的方式。」但根據另一寵物網站Rover的資訊，許多局部的跳蚤治療不需要洗澡，因此請先諮詢獸醫。

麥卡錫指出，癬(Ringworm)也是可能需要洗澡的皮膚病，動物醫院VCA Animal Hospitals指出獸醫可能建議的治療方式是用氯己定(Chlorhexidine)加上咪康唑(Miconazole)為基礎的清潔劑，或石灰硫黃合劑(lime sulfur dip)。

獸醫會根據情況建議特定的清潔劑和洗澡的間隔時間，因此應該先詢問過獸醫再幫貓咪洗澡。