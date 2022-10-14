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凱特王妃愛用的玫瑰果油 可考慮納入護膚品清單

記者顏伶如／即時報導
玫瑰果油富含維他命，質感輕柔，就連敏感肌膚者也能使用。取自Shutterstock
玫瑰果油富含維他命，質感輕柔，就連敏感肌膚者也能使用。取自Shutterstock

某些消費者常把玫瑰果油(Rosehip Oil)玫瑰油(Rose Oil)混淆，前者是由南美洲野生玫瑰果實及種子萃取濃縮製成，後者則是玫瑰花瓣提煉的精油。玫瑰果油富含維他命，質感輕柔，就連敏感肌膚者也能使用。

英國凱特王妃(Kate Middleton)2015年懷孕期間透露解決肌膚問題都靠玫瑰果油之後，「魅力」(Glamour)雜誌報導，玫瑰果油在市場掀起銷售旋風，平均每20秒可賣出一瓶。當時懷著第二胎的凱特王妃表示，使用純天然的玫瑰果油對抗皺紋，預防妊娠紋，讓皮膚更有光彩。

獲得名人背書的玫瑰果油，一般民眾也應該納入平常護膚使用的產品行列。玫瑰果油的優點包括：

＊含有大量脂肪酸(Fatty Acids)，有助於對抗青春痘

玫瑰果油含有油酸(Oleic acid)、棕櫚酸(Palmitic acid)、亞麻油酸(Linoleic acid)、次亞麻油酸(Gamma linoleic acid)，可以減輕皮膚發炎，並為肌膚提供不油膩的保濕效果。實驗證明，Omega-6亞麻油酸使用10周之後除痘效果良好。

一般來說，脂肪酸產品使用期限大約只有三個月，但凱特王妃使用的品牌Trilogy則研發出使用期限可達三年的配方，旗下的獲獎產品Rosehip Antioxidant+還加入番茄、蔓越莓、巴西莓(açai），讓氣色更加紅潤，皮膚更有彈性。

＊含有多種維他命與抗氧化劑，能夠消除老化痕跡及淡斑

玫瑰果油有著豐富的維他命A、維他命C及維他命E、抗氧化劑，能讓黑斑與疤痕變淡、消除細紋，乾癢的肌膚也能獲得滋潤。

護膚專家修維特(Athena Hewett)指出，玫瑰果油可以做為收斂劑，吸收周邊的其他油脂，對於毛孔分泌過剩的青春痘皮膚來說，特別有幫助。任何膚質都可使用玫瑰果油，使用程序則在化妝水(toner，又稱收斂水)之後、潤膚乳之前。

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