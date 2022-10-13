使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

消毒濕巾對某些物品的表面會造成傷害，絕對不要用它來擦拭。取自pexels

當你購買消毒濕巾時，或許期望可以用它來擦拭任何東西，消費網站Cheapism勸你千萬別這麼做，消毒濕巾對某些物品的表面會造成傷害，廠家建議，它只能用在堅硬、無縫隙的表面，以下這些是絕對不要用消毒濕巾擦拭的物品。

皮製包包和沙發

每天拎著出門的皮包，多少會弄髒，家中皮沙發或車內皮椅，也有同樣的問題。使用消毒濕巾來清潔，似乎是個快速的方法。消毒濕巾所含的酒精和氨，會讓柔軟的真皮變乾，並傷害整飾過的皮革。可以用皮革專用清潔劑，或是在溫水中加入洗碗精，用少量輕輕擦拭，不能讓皮革浸泡在水中。

花崗岩流理檯

想用消毒濕巾清潔閃閃發亮的花崗岩流理檯面嗎？要小心了。反覆地用酸性的消毒濕巾擦拭，會破壞花崗岩表面的密封劑，容易讓它們受到長期的損傷。烹飪網站Kitchn建議，流理檯的每日清潔，只需用熱水家點洗碗精，如果需要消毒，噴點消毒酒精也可以達到目的。

眼鏡

拒絕用消毒濕巾擦你的眼鏡，專家說，這樣會破壞鏡片上的保護膜。用一滴洗碗精和溫水，或是用鏡片專用清潔劑和眼鏡布擦拭，同樣可以達到清潔的目的。

珍珠飾品

用含酒精的消毒濕巾來擦拭可當作傳家寶的珍珠飾品，可不是個好主意。它們會傷害包括珍珠、蛋白石和祖母綠等質地較軟的寶石。珍珠被認為會受到氨的破壞，而消毒濕巾便含有這項成分。專家表示，清潔珍珠只需要溫和的肥皂水即可。

馬桶

馬桶是細菌孳生的溫床，當然可以用消毒濕巾來清潔馬桶座和外部，但專家警告，千萬不要把消毒濕巾丟入馬桶內，濕巾和衛生紙不同，無法被馬桶水沖刷，一旦造成水管堵塞，要疏通得花上一大筆錢。

沾污的衣服

吃午餐時不小心把衣服弄髒了？立刻用消毒濕巾擦拭，或許可以讓污漬不致那麼明顯，但對某些材質的衣服可能沒有好處，消毒濕巾中的酒精可以讓衣服褪色，和損害塑膠纖維、亞沙布衣服。最好的解決方案，或許是使用Tide to Go去漬筆。

車內觸控螢幕

雖然觸控螢幕常留下手指油垢造成的印痕，但還是別用消毒濕巾擦拭，它含有的酒精和氨會破壞螢幕的保護膜，會讓螢幕霧化、留下擦拭痕跡。可用少量肥皂水輕輕擦拭，但不要太濕。日產汽車 建議，用擦拭螢幕專用的濕巾，還特別警告不能使用任何含有抗菌成份的濕巾。

蔬菜水果

絕對不要用消毒濕巾來清潔蔬果或其他食材，一旦吃下用消毒濕巾擦拭過的蔬果，可能會引起嘔吐。食品藥物管理局 (FDA) 表示，用清水沖洗、或擦拭，是清潔蔬果最安全的方法。.

表面未處理的木家具或木地板

喜歡鄉村風格裝潢？要小心。當家用品製造商高樂氏 (Clorox) 說，可以用消毒濕巾來擦拭木材時，附註的說明是「僅限聚氨酯塗料處理過的木材」。因為未經處理的木材，表面就像海綿，會吸收消毒濕巾中的酒精、氨等成分，造成木材膨脹、裂開或翹曲。加拿大一研究機構建議，木材最好「乾洗」，用硬毛刷或吸塵器都可。

布沙發或地毯

在使用清潔劑清洗布沙發或地毯前，最好先閱讀標籤上的說明，有些清潔劑會造成布料褪色。

碗盤和食物儲存盒

會接觸到食物的碗盤和儲存盒，即使再方便，都不要用消毒濕巾來清潔。濕巾中含有的成分，不能被人體攝入，還會殘留在碗盤、儲存盒的表面。Real Simple雜誌建議，清潔它們最好的方法就是用熱水加洗碗精，買塊抗菌肥皂或是用稀釋的漂白水。

疫情 期間讓大家習慣使用消毒濕巾，直到最近，多數專家才警告不要用它來清潔智慧型手機。蘋果雖然不反對消費者用消毒濕巾來清潔手機，但提醒輕輕擦拭就好，而且只限手機外殼部分，不能碰到充電孔和其他開口。三星也表示，消毒劑對手機沒問題，但建議用魔布擦拭。