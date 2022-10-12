冰箱大掃除 這5個地方特別容易被忽略

很多人都會忽略清潔冰箱的重要性，就算有清理，可能也只是偶爾拿塊抹布簡單擦拭而已。取自pexels

1913年發明、1918年量產普及的冰箱現已成為家家戶戶最重要的電器設備，但正因為太常使用，很多人都會忽略清潔冰箱的重要性，就算有清，可能也只是偶爾拿塊抹布簡單擦拭而已；事實上，每周都應該對冰箱進行簡單清潔，至少稍微處理一下污垢並丟棄變質食物，隔幾個月也都應該對冰箱來一次深度清潔。

然而，即便是深度清潔，MSN新聞網也整理出了五個大家很容易忽略的地方，看看你有沒有中招，有的話，下次打掃冰箱時可以特別留意一下這五個地方是不是真的特別髒。

1. 濾水器

如果你家冰箱有裝內建飲水機，每周的固定清潔當然會包含簡單擦拭濾水器，但這樣並不能保證濾水器可以一直保持乾淨，因此每六個月就應該更換一次；如果在六個月內濾水器就有污垢，只需要把濾水器用肥皂、水和醋浸泡30分鐘並風乾，就可以繼續使用。

2. 架子與抽屜

這是平常清冰箱時都會擦到的地方，但也需要至少六個月一次的深度清潔，否則久了味道不會好聞；家得寶(Home Depot)建議，冰箱內架子和抽屜要用熱水和洗碗精浸泡過後，再用海綿刷洗才能徹底清除藏污納垢；另外洗完之後要讓架子和抽屜自然風乾並降到室溫後再放回冰箱，否則劇烈的溫差可能會讓它出現裂痕。

3. 冰箱上下

清潔冰箱時一定都會順帶擦到冰箱機體本身，不過別忘了也要擦拭上下兩塊可能不會那麼常清潔到的地方；特別是冰箱底部確實不好清理，MSN新聞網建議用專門清潔線圈的刷子徹底刷一下冰箱底部線圈，否則只會積累愈來愈多地上的灰塵和掉落的食物。

4. 冷凝器盤管

冷凝器盤管最重要的功能就是保持冰箱溫度穩定，如果灰塵太厚可能導致耗電量及電費遽增；MSN新聞網建議，清洗盤管時先拿真空吸塵器沿著盤管吸過一遍，然後用線圈刷徹底刷過一遍，刷完後放回去之前可以再用吸塵器做最後清潔。

5. 製冰機

如果冰的味道奇 怪、成色混濁或耗費太久時間才製冰，那就該清洗一下了，不過製冰機的清潔方法會因具體冰箱機型而有所不同，有些可以用洗碗機洗，也有的要用肥皂手洗，因此清理前最好看一下說明書；如果要用漂白水，應該盡可能選用性質較溫和的，畢竟清完還要繼續製冰，萬一沒沖乾淨，誤食腐蝕性較強的漂白水就不好了。