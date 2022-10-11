家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

光臘樹已被亞洲傳來的穿樹甲蟲「侵佔」多年，農業官員建議民眾砍掉，改種較防蟲的樹種。Getty Images

前後院種有光臘樹（ash tree）？ 農業官員建議砍掉，改種較防蟲的樹種，因為光臘樹已被亞洲傳來的穿樹甲蟲（emerald ash borer）「侵佔」多年，為了防止蟲害擴大，北美洲官方建議私人土地有光臘樹的人留意，有必要時斷然採取「反入侵」手段。

2002年美國首度發現這種綠色甲蟲，如今已蔓延35州，摧毀了「不知幾百萬棵樹，」保育學家范瑞斯（Charles van Rees）說，成蟲危害不若幼蟲，因為幼蟲躲在樹皮後面猛啃樹木的輸送組織，噬咬出一片片S型的「蠶食路線圖」，阻斷水份和樹液的上下運輸，形同造成樹木的內出血。

范瑞斯說，殺蟲劑對幼蟲無可奈何，農政官員只好「另想辦法」──「連蟲帶樹」清除蟲害。美國三個城市因此打算砍掉1500棵樹。

這種綠色甲蟲，如今已蔓延35州，摧毀了幾百萬棵樹。Getty Images

田納西州 納許威爾市公園管理處本月到明年3月，預計砍倒469棵遭穿樹甲蟲殃的光臘樹；紐約州花園市預計清除1000棵；內布拉斯加州 帕匹隆市府7月砍掉7棵40年的老樹。

納許威爾市府官員說，不下此「毒手」的話，到2026年底，全市的光臘樹可能被啃的一棵不剩。目前只對公家地上的光臘樹動手，私人宅院裡的是下一步。

明尼蘇達大學推廣部指出，穿樹甲蟲的活動範圍僅半到1哩，因此，及早銷燬「感染原」有助防止蟲害擴大。

納許威爾公園管理處說，遭穿樹甲蟲侵入的樹，10年內的死亡率幾乎100％。

農業部 教導民眾及早發現這害蟲是否侵犯數目的方法：樹梢是否有樹枝在枯萎？主幹上的枝葉是否枯黃？5月到6月初，樹皮如果出現D字形洞口，那就是幼蟲長大，變成成蟲走出家門的證據。

如果你家的光臘樹出現如上「症狀」，請通報地方官員和農業部，看如何處理；也可上普杜大學網站https://extension.entm.purdue.edu/EAB/PDF/NABB_DecisionGuide.pdf

下載「穿樹甲蟲處理指南」，判斷一下是否還有救。如果非砍不可，儘快聯絡專業砍樹人員，前來為民除害。