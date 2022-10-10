南瓜這樣保存 可以撐到萬聖節

10月除了觀賞秋葉變色美景之外，也是南瓜豐收的季節。在家家戶戶用南瓜來妝點秋天和萬聖節 氣氛的時候，雕刻南瓜也成為一項有趣的工作。

不論是傳統挖兩個三角形當眼睛、加上曲線狀嘴巴，或是混合其他藝術設計，能把一顆橘色圓球變成萬聖節標誌，確實很有成就感。或許你想知道剛完成的南瓜燈作品可以保存多久？答案是：不太久。幸好Taste of Home網站整理了以下幾個簡單的方法，讓每個人自豪的傑作不致腐壞，可以撐到月底。

另外，雕刻南瓜時，會留下許多南瓜籽，可以加以烘烤，做成營養美味的零食。

如何保存雕刻過的南瓜

首先，挑選一顆健康的南瓜，確定表皮沒有軟爛斑點、顏色不均的地方，以及擦傷的刮痕。在思考該如何雕刻南瓜之前，首先做好保鮮工作。

如果想讓南瓜在整個10月都維持新鮮樣貌，可以將大量的水與醋以10:1的比例調勻，接著將整顆南瓜浸泡其中，20-30分鐘後取出，讓南瓜自然風乾，這樣就可以讓南瓜「青春永駐」了。

這種方法之所以能夠延長南瓜的保鮮期，是因為醋可以殺死黴菌，避免南瓜太快腐爛。泡過醋的南瓜新鮮、毫無瑕疵的外皮，與沒有處理過的南瓜相比，一眼即可分出高下。用醋保鮮的另一個好處是不會對野生動物造成傷害，即使松鼠和鳥想要咬上一口，也很安全 (當然這最好是發生在萬聖節之後)。

等南瓜雕刻好後，可用相同的方法再做一次保鮮。南瓜在未展示前，可以先保存在冰箱，表皮噴上透明水性漆( clear acrylic spray )，防止病蟲害。在製作南瓜燈時，用電池燈泡取代蠟燭，也可以降低熱度對南瓜的傷害。

如何保存未雕刻的南瓜

還有一個讓南瓜不致太快腐爛的方法，或許可以在家裡的藥櫃找到答案。沒錯，就是凡士林！將南瓜表皮塗滿凡士林，同樣可以延長保鮮，還可以讓寵物避開它。(雕刻過的南瓜在每個角落、縫隙塗上凡士林，也同樣有效)