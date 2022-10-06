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冰箱廚房囤的各種食物 記住這些「過期日」

記者張聲肇 / 即時報導
冰箱裡的食物各有不同過期日，最好隨時檢視。取自pexels
冰箱裡的食物各有不同過期日，最好隨時檢視。取自pexels

汽水過了「最佳賞味過期」（best before）6到9個月，只要瓶或罐口未曾打開過，還是可以喝，只是「汽」可能已經消失，也可能走味。

米得存放在缺氧且華氏40度以下的環境，否則壞掉的速度比你想像的還快。白米保存得當，放個幾年都還可以，糙米不到6個月就可能臭油味，難聞又難吃。

瓶裝果汁開瓶後，放冰箱5到7天還可，鮮搾果汁沒經過殺菌手續，48小時內就可能感染細菌，只要變色、聞起來有酸味，立刻倒掉別喝。

磨好的咖啡粉雖然不容易「壞掉」，但光澤通常不耐一週，因此，愛喝現磨咖啡的人，一次不要磨太多，咖啡豆保存個6個月不是大問題，封裝緊密的，放冷凍櫃2年都沒問題。

醃漬蔬菜瓜類放冰箱，只要不用手直接撿來吃，放兩年都沒問題，但過了一年，就開始不脆，變得黏糊糊、軟趴趴的，甚至發霉。

天然花生醬整瓶放在儲藏室，沒開過也只能放3個月，放冰箱可「保鮮」6個月，相當於加工過，也開過瓶的。

沾薯條的番茄醬（ketchup）過了「最佳」賞味期仍很安全，但開瓶4到6個月，液體消失後，味道就變了，因此，開過瓶的最好放冰箱，超過一年的，即使沒開過，還是丟掉為妙。

晒乾的香料有效期長短，跟是否已磨成粉有很大的關係，大致而言，披薩草（oregano）、百里香等綠色香料不要超過一年，磨好的香料不要超過兩年，完好的種子和胡椒粒可放3、4年。

鹽和發粉都是可以永存的，但發粉超過一年就會喪失發酵作用。檢驗法：放一茶匙到半杯熱水裡，如果會起泡，表示還有效，不會起泡，那就趕快買新的吧。

酵母粉是「活的有機體」，因此越老越沒力，「過期」幾個月都還會「發」，但速度變慢，所以開封之後，最好6個月內用完，如果變成深棕色還結塊，那就只能丟棄了。

麵粉「過期」6到8個月都還能用，但全麥麵粉因為含油量高，很快會走味，一旦發臭、發酸，也只能拋棄。

楓樹糖漿不會壞？不開封，放再久都不會壞，沒錯，但一旦開封，難免生黴菌，因此，開過瓶的要放冰箱。

咖啡 醃漬 蔬菜

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