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屋子越亮越安全？專家說不見得 裝置得當才有效

記者張聲肇 / 即時報導
房子越亮不見得越安全，照明和監視設備要裝置得宜，才能有效嚇阻犯罪份子。取自pexels
房子越亮不見得越安全，照明和監視設備要裝置得宜，才能有效嚇阻犯罪份子。取自pexels

一般人認為房子越亮越安全，專家說不見得，照明和監視設備要裝置得宜，才能有效嚇阻犯罪份子。

亞歷桑納旗竿市警局犯罪調查科長達爾（Ryan Darr）說，燈光可照亮犯罪目標，就如它也可讓屋主看清潛在的威脅或罪犯。

旗竿市試行「暗夜」提昇安全又降低光害，已有20多年，和警方合作的當地「夜空聯盟」主席盧金寶（Christian B. Luginbuhl）說，科學界研究光線與犯罪的關係多年，迄無定論。

他說，司法部的結論是，燈光的好處「不確定」，雖然很多人的感覺是，好處很多。也就是說，燈光有時候可以減少犯罪，有時候反而會增加犯罪。

怎麼樣的情況，會讓燈光不利於減少犯罪？專家說，太亮，會限縮瞳孔，讓我們看不清楚；不配上監視系統，會讓入侵者不必打開手電筒就長驅直入，「在某些情況下反而鼓勵犯罪」；照射方向錯誤， 例如往上或往邊上照，會讓人誤感很安全而鬆懈警戒。

盧金寶認為鄰里互相照望，不要關窗或拉上窗簾，才是「免費」的保安措施。

如果真要靠燈光提升安全，專家建議依照下列原則：

──隨人出入而亮滅的照明設備，可以嚇走想侵入你家的人，夜間從走道搬東西進屋或拿垃圾出去，也很管用。

──行動感應燈，要裝在屋角或有隙縫的地方，光線不要打擾到鄰居。

──主要進出路線要有燈，也就是前後門廊、窗戶、走道、車庫和車道兩旁。

──燈光射向「使用者」也就是自家人和訪客經過的地上，絕對不要往天空照。

──燈光也不要照向側面，以免影子太大太長，影響視線。

──低電力的庭園照明燈，可補足被影子遮住的地面上的亮度。

──主燈設在難以輕易動手腳破壞的地方。

──燈光和監視攝影機以及其他安全設施要互動良好，融為一體。

──自動化可提升防賊效率，例如設定某一時段自動開燈一段時間，製造「有人在家」的假象， Vivint's Spotlight Pro 之類的應用軟體，還能讓你遙控，嚇走在附近逗留太久的可疑人物。

司法部 攝影

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