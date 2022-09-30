大門漆甚麼顏色有關係 或許能帶來好運

在中華文化中，「紅色」向來具有吉祥的意義，對於華人而言也是個討喜的顏色。取自pexels

訪客或路人對一間屋子主人的第一印象從大門開始，而且大門配色的選擇除了審美以外，也有精神上的意義；MSN新聞網整理了一些大門配色的意義以及它在精神上代表的涵義，或許可以思考一下自己家的大門給人什麼樣的感覺，或甚至是思考幫大門換個顏色喔。

超自然讀物「Best of Psychic Reader」的專家艾蜜莉．紐曼(Emily Newman)說：「每國文化對於顏色都賦予不同的意義，大部分大門的配色都會選擇白色、黑色或棕色；不過如果不想要大門顏色太單調，可以參考一下不同文化當中對大門顏色的建議，嘗試新的顏色的到好運。」

如果信風水，風水學上對「門朝向的方位」有不同的顏色意義；坐南朝北時，大門應為海軍藍或水藍色、若坐北朝南，可以漆成橙色或紅色、坐東朝西應考慮綠色或藍色、若坐西朝東，白色或黑色會是最適合的顏色。

特別是在中華文化中，「紅色」向來具有吉祥的意義，對於華人 而言這也是個討喜的顏色；一名形上學專家夏洛特．克利斯登(Charlotte Kirsten)就說：「紅色向來會讓人聯想到力量、創造運和好運，是傳統上各個民族都喜愛的顏色之一，特別是『火』的顏色正是紅色，象徵著紅色可以釋放新生命與積極性；同時搭配風水擺設，更能化解負能量，轉化成溫暖、激情、靈感、保護的意義。」

如果想換個文化體驗環境，印度 的傳統建築美學「Vastu shastra」也可供參考；面向南方或東南方的門最好漆成銀色或橘色，面西南的門則可用黃色，東北方的門可用藍色，面向西方的門則應選用藍色或白色；與中國傳統因「南面而王」而喜歡坐北朝南不同的是，印度的傳統建築美學不建議坐北朝南，據說會帶來厄運。

除了這些顏色以外，「黑色」也是大門常用顏色之一，一來是因為黑色永不退流行，二來也是黑色本身有穩重、權威的性質；不過超自然專家大多認為，黑色的意義是謊言與秘密，不管門朝哪個方向開，都要避免用黑色門。