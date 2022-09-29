讓家裡井井有條 從「極簡家庭」室間擺設學幾招

家裡要佈置得井井有條，讓人不僅看得舒服，也住得清爽。取自pexels

家裡要佈置得井井有條，讓人不僅看得舒服，也住得清爽，佛州 「極簡家庭」（Real Simple Home）在沃爾頓郡羅斯瑪麗海灘社區展示的室內擺設，我們可以從中「偷學」幾招。

例如，通往二樓樓梯下面的尷尬空間，擺上小櫥櫃，牆壁貼上棕櫚葉壁紙，就形成好看又實用的角落 ── 櫥櫃放些非急用的毯子、毛巾、棋盤之類，旁邊擺上容易移動的蹬子，上面加個檯燈，牆壁配上一副掛圖，就更像小房間了。

利用「多抽屜」傢俱，特別是床底下的空間，千萬不要浪費。「快樂街設計公司」設計師芬莉（Kelly Finley ）為客戶設計的沙發長椅，椅墊兼作床墊，底層又有長抽屜，棉被枕頭都收得下，把空間和傢俱的用途擴大；訂製的桌子兼作無靠背椅墊（土耳其人常用）的儲藏櫃。要讓小孩房間不凌亂，非多用活動置物箱不可。

冰箱有條不紊，就不會有過期食物「深藏」某角落，最後丟垃圾桶的悲劇。如何做到？同類食品擺同一區，分隔玻璃一定要透明，一眼望去就知道哪類食品擺哪一區，要拿出來也方便，甚至讓冰箱內容「上相」，都很夠看。

酒瓶架太佔空間？酒量不大、藏酒瓶數不大的人，可參考吉娜‧古提葉瑞茲（ Gina Gutierrez）的作法，在不顯眼的空白牆角，設計一排浮動酒架，平添一項功能又不妨礙家人走動。

樓中樓小空間沙發倚中間的無靠背倚（ottoman）不但可以掛腳，或當咖啡 桌，打開來還可當枕頭、背墊等填塞用具的儲物櫃，亦增這個「房間」的休閒、放鬆功能。

衣物間不夠大的房子，請人設計一個上下多層的鞋櫃，減少堆放在地板上的鞋子，也讓你可以一眼望穿自己喜歡的高級鞋擺在哪，過過「也是名人」的隱。這個鞋櫃和衣櫃最好漆成一個顏色，更有「特別訂做」的味道。