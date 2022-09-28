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10種裝修小技巧 讓你家陽臺質感秒升級

編譯徐薏茹／綜合24日電
陽臺壁腳板的裝修不僅能提供存放空間，還能讓外觀升級，看起來更整齊有序。Getty Images
陽臺壁腳板的裝修不僅能提供存放空間，還能讓外觀升級，看起來更整齊有序。Getty Images

家庭裝修資訊網Bob Vila提供十種陽臺壁腳板的裝修建議，不僅能提供存放空間，還能讓外觀升級，看起來更整齊有序。

1.木板

無論是垂直或水平式的木板裝潢，都是相對簡約且吸引人的選擇，能夠為大部分的陽臺種類增色。垂直木板可以營造出挑高視覺，水平木板則與現代或傳統審美都契合。

2.格紋鑲板

格紋鑲板裝潢容易，只需要幾個簡單的工具，如捲尺、圓鋸、鑽機等，就能打造專屬於自家的陽臺壁腳板，還有各種顏色與設計可供選擇。

3.裝飾板

裝飾板也相當容易裁切與定製，適用於許多陽臺類型。裝飾板多用耐用的材質如聚丙烯(polypropylene)做成，可以承受風吹雨打，是適合長年留在戶外的理想選擇。

善加利用陽臺下的空間，打造成另一個小天地。取自pexels
善加利用陽臺下的空間，打造成另一個小天地。取自pexels

4.在陽臺下打造另一空間

除了用壁腳板遮起陽臺下的結構，也能善加利用將陽臺下的空間打造成另一個小天地。例如只在陽臺下的一側或兩側裝上壁腳板，就能創造出全新的空間；另外還能用來隔開不同區域。

5.階梯式壁腳板

不妨考慮建階梯式壁腳板，不僅有好看的外觀，還具備上下陽臺的功能。

階梯式壁腳板，不僅有好看的外觀，還具備上下陽臺的功能。Getty Images
階梯式壁腳板，不僅有好看的外觀，還具備上下陽臺的功能。Getty Images

6.綠化

在陽臺下方種植灌木叢、花叢等天然造景，中間不要留太大的間隔，或者建造石頭或木製邊框的花壇，營造更高檔的外觀。

7.合成壁腳板

合成壁腳板耐髒、防潮、防霉、防褪色，還能模擬天然木材的外觀。可以考慮選擇不同顏色的合成板，打造時尚的現代化外觀。

8.石牆鑲板

石牆鑲板比真正的石頭材質還要平價而且裝潢更容易，逼真的外觀有時還會讓訪客混淆。

9.陽臺下的小屋

利用陽臺下的空間建造小屋是最棒的空間利用之一。添加一些合板來構築小屋結構，加上適合的牆板，最後裝上雙門板完成小屋建造。

10. 燈光、造景

利用垂直板營造高級外觀，再加上園藝造景、燈飾，讓陽臺的整體美感升級。

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