走路好處多 養成這5種好習慣還可延緩老化

隨著年齡的增加，如果還想維持固定體重與健康，最好穿上運動鞋、走入步道，享受走路帶來的好處。Getty Images

千萬不要低估走路的力量，馬有診所 (Mayo Clinic) 的專家表示，設定好個人目標，可以幫助身體燃燒脂肪、增強心肺耐力與活力、提升協調與平衡能力、減輕壓力、促進免疫功能。

不用說，隨著年齡的增加，如果還想維持固定體重與健康，最好穿上運動鞋、走入步道 ，享受走路帶來的好處。以下是5種可延緩老化的走路習慣，現在就開始在每日生活中實踐，你的身體與心智都會感謝你。

1 避開電梯與手扶梯

增加走路次數與燃燒卡路里的一個方法就是遠離電梯與手扶梯，改走樓梯讓身體加把勁到達你要去地方。

另一個方法是把車停在離目的地較遠的地方，許多上班族靠這個方法增加每天走路的機會，久了也就習慣，何況真的有好處。

2 每天不只走路一次

如果目標是增加日常的行動力，每天至少要走路兩次，每次至少30分鐘，而如果想要延緩老化、增進健康，則不只是做到這樣。一個輕鬆的方式是每天在午飯和晚餐後，安排兩次走路機會。

英國利莫瑞克大學 (University of Limerick) 的一項研究顯示，飯後稍微走走路可以降低身體的胰島素與血糖 值，「站立和走路可以收縮肌肉，如果可以在葡萄糖峰值(通常在進食後60-90分鐘)前活動身體，就可避免血糖飆升。

3 走路時手握啞鈴

想讓走路增加一點挑戰嗎？不妨試試手握啞鈴，增加的重量，可以讓走路更費勁，有助燃燒卡路里，並讓上半身在健身 時更有力。

要注意的是，不要一開始就增加太多重量，以免破壞走路興致，最好從1-2磅開始。

4 帶著狗一起走路

有養狗的人，可以帶著毛小孩一起走路，增加走路的樂趣，何況人與狗同樣都可以獲得好處，可說是一舉兩得。

5 改變走路速度

最後一個可以延緩老化的走路習慣是改變固定的步調與增加走路速度，如此可以加快心跳速度、促進燃燒卡路里。一開始可以在日常走路速度中，間隔加入20-45秒的快走。