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４種抗憂鬱症藥 會升高年長者跌倒風險

記者張聲肇 / 綜合報導
抗憂鬱症和焦慮症的藥，會增加年長者跌倒的風險。Getty Images
抗憂鬱症和焦慮症的藥，會增加年長者跌倒的風險。Getty Images

選擇性血清素再吸收抑制劑(selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs) 是抗憂鬱症和焦慮症最常見的藥，但副作用不小，其中年長者最需注意的是，這類的藥會增加跌倒的風險。

2016年藥物治療年報（Annals of Pharmacotherapy）期刊曾刊載研究報告，說服用抗憂鬱症藥的人，比不服用的人，經常跌倒的概率高48％。進一步分析發現，服用選擇性血清素再吸收抑制劑的人，不論服用量多大、服用時間多久，和完全不服用的人比起來，跌倒的概率都比較高。其中，本來就有跌倒、骨骼斷裂病歷者，重複跌倒的概率最高。

醫界人士表示，阿米替林（amitriptyline，商品名稱為Elavil止痛藥）、阿普唑侖(Alprazolam，商品名稱Xanax緩解焦慮恐慌藥)、氯硝西泮（Clonazepam），常見商品名Klonopin鎮定劑)和 勞拉西泮 （lorazepam 商品名Ativan抗焦慮治失眠耀)這四種常見的藥， 都會升高服用者跌倒的風險，使用前最好和醫生商量，看看有沒有更安全的替代品。

三環抗憂鬱劑（Tricyclic antidepressants）和苯二氮平類(Benzodiazepines常用的安眠鎮靜藥物）也是醫生常開給憂鬱症、焦慮症患者服用的藥，同樣也有增加摔倒機率的副作用。

約15％銀髮族有輕微憂鬱症症狀，嚴重到需要看醫生的比率約在0.4-2%之間，抗憂鬱症和焦慮症藥物會增加摔倒的風險，也另有研究報告指出，患者和家屬宜多加留意，和醫生討論避開這個副作用的方法。

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