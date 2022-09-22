維護家園好過冬 屋裡屋外7項維修偷懶不得

冬天又快到了，屋裡屋外有7項維修工作偷懶不得，否則明年入春可能要更費事。Getty Images

轉眼冬天又快到了，屋裡屋外有7項維修工作，專家說偷懶不得，否則明年入春可能要更費事，才補救得來。

先從簡單的下手。冷氣換暖爐之前，按理要請專業人員檢修一下火爐，請不到也沒關係，至少自己換個慮網，本錢大約８元，不到五分鐘的時間，卻可讓全家呼吸嶄新過濾的空氣。

其次，草皮該打洞通氣，讓土壤活絡、草皮清新。這工作，最好交給專業庭園照護人員，代價不過50元，比你花個20-50元買雙打釘鞋踩得兩腳發麻划算，因為自己來效果不如專業「打洞人」，雙腿累出毛病還就醫，更不划算。

第三，清除簷槽累積的樹葉泥土，以免冬天結冰後，暖氣溫出水來，從屋頂底下流進屋裡。及早清理承受屋簷雨水的水槽，讓雨水或融雪順利排出，是保養房屋的「定期健檢」。

第四，煙囪要清理。如果你家有燒木材取暖，更非定期清理不可，以免累積其中的木焦油（ creosote ）著火，釀成火災。如果壁爐燒天然瓦斯，可以不用清理，檢查仍有必要，看看是否有被什麼東西堵塞住。通氣口不通暢，很容易一氧化碳中毒。因為一氧化碳無臭無味，家裡一定要裝一氧化碳檢測 器（CO detector ）。

第五，保養好除草機，明年可繼續服務前後院的草皮。非電動的燃油發動機，基本保養５步驟：發動一下，停止後，把火星 塞套拉開；把油倒出來；取下慮網清理一下（如太髒，就換新）；加滿新的油。完成後，放回乾燥處。

第六，關掉室外水龍頭。把水管拿下來，最好把水排光再放起來過冬，以免積水結冰凍破。如果是老式的水龍頭，記得要從地下室找通到室外水龍頭的水管，在離牆不遠處會有開關栓，把它拴住（通常順時針方向轉到底或轉到和水管垂直，看水栓設計式樣）。水栓和龍頭間的殘留水也要放乾淨。

第七，樹葉如何處理？太多太厚堆在草皮上，不利明春的青草，也容易孳生菇類菌類，最好用除草機把秋葉碾碎，讓空氣和濕氣保持流通，也變成肥料，有益草皮。若太多太厚，仍要除掉多餘的，堆到堆肥箱或當作護木片，用來蓋住花叢根部或樹根。為了環保減碳 ，不建議交給垃圾車回收。