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在準備掏錢前 先詢問附近圖書館有無這些免費服務

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
圖書館已經快速發展成為能提供一切美好事物的文化中心。取自pexels
圖書館已經快速發展成為能提供一切美好事物的文化中心。取自pexels

圖書館在今日，已不再是積滿灰塵的書架，和圖書館員要你「安靜」的地方。俄亥俄州麥迪遜公共圖書館館長迪．卡伯森 (Dee Culbertson) 告訴Money Talk網站，圖書館已經快速發展成為能提供一切美好事物的文化中心，即使你沒有親自到圖書館，一樣可以享受。「我們很樂意民眾來圖書館查詢任何事情，從人物模型的蛋糕烤盤到馬路上的三角椎，他們也可以利用圖書館卡享用免費線上資源，包括領英(LinkedIn)學習課程、Sony音樂、串流影片和其他。圖書館不再只有書！」

所以在你掏錢訂閱任何線上服務或購買某些商品前，先打電話問問當地的圖書館。以下是能從圖書館享受到的免費項目與服務：

1. 串流音樂

在開始訂閱或繼續訂閱串流音樂平台，像Spotify或Amazon音樂之前，先確認住家附近圖書館是否有免費的服務。例如Freegal Music就對加入會員的圖書館提供免費服務，這個音樂平台擁有來自100個國家的9萬3千家唱片公司所發行的1千6百萬首歌曲。Hoopla也同樣允許會員共享包括音樂在內的各種媒體資源。

2. 串流影片

過去可以在圖書館借到DVD和藍光DVD，現在甚至可以利用圖書館的會員身分觀賞免費的串流影片

如果你家的圖書館是Kanopy的會員，便可以舒適地在家免費觀看數千部影片。可以先上Kanopy網站查詢，或是問圖書館是否提供任何影音串流服務。Hoopla也是觀看影片和電視節目的另一個選擇。

3. 電子出版品

想用自己的手機或平板在線上閱讀雜誌、報紙或書籍？你的圖書館卡可能用得上。確認圖書館是否可以支援可閱讀線上雜誌的Flipster、可閱讀電子書電子有聲書的OverDrive，或是有漫畫和有聲書的Hoopla，只要有帳號密碼可以登入上述平台，通常可以免費下載或是在線上享用。許多圖書館現在也訂閱電子報，可以詢問持有圖書館卡是否也能免費閱讀。

4. 線上課程

領英學習 (LinkedIn Learning) 提供免費線上課程給有合作關係的圖書館民眾，詢問住家附近圖書館是否有領英學習或是其他類似課程。

5. 自我進修課程

查詢圖書館有提供哪些自我進修課程或研討會，或許會驚訝地發現可以透過圖書館，免費學習理財、外國語文和實用的技術。

6. 博物館等免費票

有些圖書館，像波士頓郊區的Milton公共圖書館便提供博物館和其他場所的免費門票，從波士頓美術館、現代藝術中心到新英格蘭水族館和動物園。可以先查詢圖書館網站或詢問館員。

7. 3D列印

卡伯森指出，有些圖書館也像是實驗室，麥迪遜公共圖書館便提供3D列印，甚至有雷射光雕。有3D列印的圖書館，可允許民眾嘗試這項科技，或是列印出簡單的家用品，例如湯匙、手機殼等。想接觸尖端科技，但不想購買的話，打給圖書館，看看他們有些甚麼。

8. 派對用品

「舉辦派對缺少些用品嗎？我們圖書館有些東西可以出租。」卡伯森說。「有些圖書館可出借烘焙用具、奶酪火鍋、巧克力噴泉機，甚至有大型的咖啡機。」這些派對常用的器材買起來不便宜，通常只會用一兩次，住家附近圖書館或許有儲存這些非傳統的項目可以出借。

9. 共享工作空間

圖書館內有免費wi-fi、又有安靜的空間，是做家庭作業、甚至生意上須處理事情的好地方。

10. 會議室

想找個可以開會的地方？有些圖書館的會議室，可免費開放給非營利組織或類似的團體。如果你參加的社團有此需求，可以詢問圖書館。

11. 托兒服務

也許沒有人看過圖書館有托兒服務，但如果你只是想找個幫手可以喘口氣，可以查詢圖書館是否有放學後的活動或社團，可以讓孩子在那兒待上一段時間。

圖書館 3D列印 博物館

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