我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

活得老也要活得好 這5種食物最好少碰

記者張聲肇/即時報導
加工肉品，如培根、熱狗、罐頭肉品、火腿、醃肉也是減壽食物之一。取自pexels
加工肉品，如培根、熱狗、罐頭肉品、火腿、醃肉也是減壽食物之一。取自pexels

要長命百歲，5種食物最好少碰，因為吃多了高度加工和高糖分食物，等於少攝取該有的營養，馬友診所等健康意識促進機構一再提醒，多病、早死是必然的結果。

哪５種食物最好別碰？第一類就是極度加工食品。馬友診所研究指出，為了容易包裝、運輸、消化、取得，安全和延長保存期限等目的而製造的加工食品，吃越多死亡率越高。

第二種減壽食物就是加工肉品，如培根、熱狗、罐頭肉品、火腿、醃肉等，經常吃這類加工品，罹患心臟病癌症和大腸癌的風險較高，因為其中的飽和脂肪、鹽分、硝酸鉀或鈉成分較高，這些「不健康成分」通常就是這些疾病的禍首。紅肉和心臟病有關，就不用再強調了。

減少從食物和飲料攝取糖分，是確保健康活力的最佳策略。取自pexels
減少從食物和飲料攝取糖分，是確保健康活力的最佳策略。取自pexels

第三種該忌諱的食物是油炸卻香噴噴極誘人的好吃菜餚及甜點，研究人員早就看出這類食物和２型糖尿病（後天型）及心臟病息息相關，「每天吃還會縮短你的壽命。」

馬友診所的心臟病醫生科佩奇（Stephen Kopecky）有個妙喻：你如果有個柴油引擎，你就別再往油桶裡面猛加汽油了－－人體天生就不是用來裝那麼多油炸食物的，何苦讓它裝那麼多？

長壽的第四天敵，是增加食物甜度和熱量的糖分添加劑，如大家熟知的玉米糖漿，和「貌似健康食品」的龍舌蘭糖漿、棗子糖漿、和甘蔗糖漿。馬友診所研究報告奉勸讀者，為了健康，最好避免吃這類糖分食品。報告說，一大堆科學證據都指向「減少糖分的吸收，就能減少糖尿病相關病痛以及提早死亡。」反過來說，減少從食物和飲料攝取糖分，是「確保健康活力的最佳策略。」

第五類是酒精。「記住，即使微量酒精，也不是零風險。例如，小喝一杯（每天喝不到一杯）也會稍微但真確提升罹患某些癌症，如喉癌，的風險。」

喝酒過量更不用說了，胰臟癌、猝死（已有心血管疾病者）、心肌損壞導致心臟衰竭、肝病、中風、自殺、腦部損壞，無一不是酒精作祟所致。

心臟病 癌症 糖尿病

上一則

老祖母的料理祕訣 這8項真的管用

下一則

紅龍蝦海鮮餐廳 不想讓你知道的8個秘密

延伸閱讀

老婦血糖飆破800不幸離世 醫籲糖人遵守「三要」

老婦血糖飆破800不幸離世 醫籲糖人遵守「三要」
【安樂居專欄】白幹榮：糖尿病3併發症 恐失明截肢洗腎

【安樂居專欄】白幹榮：糖尿病3併發症 恐失明截肢洗腎
【安樂居專欄】口渴、嗜甜、尿頻 長者留意糖尿病先兆

【安樂居專欄】口渴、嗜甜、尿頻 長者留意糖尿病先兆
養生／10幾歲就開始碰酒精 容易成癮

養生／10幾歲就開始碰酒精 容易成癮

熱門新聞

消費專家推薦好市多的11樣必買冷凍食品。取自Shutterstock

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

2022-09-14 10:18
9月18日「全國起司漢堡日」，全美各地的漢堡連鎖店相繼推出優惠活動慶祝。取自pexels

9/18全國起司漢堡日 猜猜麥當勞哪款漢堡「免費」

2022-09-15 10:38
已經領取社會安全殘障保險(SSDI)或已退休領取社安金的民眾若符合資格，也可領取社會安全生活補助金。Getty Images

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

2022-09-12 09:57
高通膨下，放任電器24小時插電，增加的電費很驚人。Getty Images

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

2022-09-13 10:41
個人退休帳戶提款如果懂得運用策略，將可讓儲蓄獲得最大化的效果。取自Shutterstock

退休帳戶提款善用4策略 避免晚年錢不夠花

2022-09-16 10:22
「亞馬遜倉庫」的商品都是顧客買回家後完全沒用或只用過一兩次就退貨的，因此售價會比全新標價更低，是生活中的省錢好幫手。路透

亞馬遜購物省錢有方法 退貨倉庫淘「翻新品」

2022-09-12 10:04

超人氣

更多 >
女王國葬各國元首限搭巴士 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭巴士 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資
直播／英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

直播／英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別