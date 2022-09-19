活得老也要活得好 這5種食物最好少碰

加工肉品，如培根、熱狗、罐頭肉品、火腿、醃肉也是減壽食物之一。取自pexels

要長命百歲，5種食物最好少碰，因為吃多了高度加工和高糖分食物，等於少攝取該有的營養，馬友診所等健康意識促進機構一再提醒，多病、早死是必然的結果。

哪５種食物最好別碰？第一類就是極度加工食品。馬友診所研究指出，為了容易包裝、運輸、消化、取得，安全和延長保存期限等目的而製造的加工食品，吃越多死亡率越高。

第二種減壽食物就是加工肉品，如培根、熱狗、罐頭肉品、火腿、醃肉等，經常吃這類加工品，罹患心臟病 、癌症 和大腸癌的風險較高，因為其中的飽和脂肪、鹽分、硝酸鉀或鈉成分較高，這些「不健康成分」通常就是這些疾病的禍首。紅肉和心臟病有關，就不用再強調了。

減少從食物和飲料攝取糖分，是確保健康活力的最佳策略。取自pexels

第三種該忌諱的食物是油炸卻香噴噴極誘人的好吃菜餚及甜點，研究人員早就看出這類食物和２型糖尿病 （後天型）及心臟病息息相關，「每天吃還會縮短你的壽命。」

馬友診所的心臟病醫生科佩奇（Stephen Kopecky）有個妙喻：你如果有個柴油引擎，你就別再往油桶裡面猛加汽油了－－人體天生就不是用來裝那麼多油炸食物的，何苦讓它裝那麼多？

長壽的第四天敵，是增加食物甜度和熱量的糖分添加劑，如大家熟知的玉米糖漿，和「貌似健康食品」的龍舌蘭糖漿、棗子糖漿、和甘蔗糖漿。馬友診所研究報告奉勸讀者，為了健康，最好避免吃這類糖分食品。報告說，一大堆科學證據都指向「減少糖分的吸收，就能減少糖尿病相關病痛以及提早死亡。」反過來說，減少從食物和飲料攝取糖分，是「確保健康活力的最佳策略。」

第五類是酒精。「記住，即使微量酒精，也不是零風險。例如，小喝一杯（每天喝不到一杯）也會稍微但真確提升罹患某些癌症，如喉癌，的風險。」