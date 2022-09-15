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花小錢讓室內空間質感升級 這些招數學起來

編譯徐薏茹／即時報導
比起在牆面粉刷大膽醒目的色彩，中性色調能營造更高雅的氛圍。取自pexels
比起在牆面粉刷大膽醒目的色彩，中性色調能營造更高雅的氛圍。取自pexels

想要讓住家看起來更高級，卻因為擔心錢包大失血而卻步嗎？影視娛樂情報網Stars Insider教大家幾招簡易的平價裝潢方法，不需要花大錢，也能打造猶如名人豪宅般的奢華感！

燈飾：簡單換個新的燈飾就能讓住家的奢華感大大升級。

落地窗簾：將窗簾桿安裝在實際高於窗戶的位置，營造出天花板挑高的視覺，從天花板延伸到地板的落地窗簾能讓房屋看起來更高挑大器。

中性色調：比起在牆面粉刷大膽醒目的色彩，中性色調能營造更高雅的氛圍。

整理收納：避免物品散亂、雜亂無章，善用空間將雜物整齊擺放。

抱枕：在床上、沙發上放幾顆抱枕，馬上營造出不同感覺。

線板：裝上線板能為空無一物的無聊牆壁增添色彩。

大型藝術品：在牆面掛一幅大型畫作，不需要太昂貴的藝術品，也能讓房屋看起來更奢華。

嵌入式照明：嵌入式照明能立刻讓房屋大大升級。

窗戶裝飾：選用優質的窗簾、百葉窗，打造時髦的現代風外觀。

內嵌視覺裝潢：用書架、置物架也能營造出從天花板延伸到地板的內嵌式裝潢視覺，讓房屋看起來更宏偉。

主題牆：裝飾一面主題牆能點綴屋內的亮度和色彩，增添魅力。

在客廳鋪上一塊好看的地毯看起來更有品味。取自pexels
在客廳鋪上一塊好看的地毯看起來更有品味。取自pexels

地毯：在客廳鋪上一塊好看的地毯看起來更有品味。

白色：乾淨、潔白的床具即是豪華臥房所需的一切。

藝術牆：挑選一面牆，用畫作、素描、照片等一切您喜愛的藝術品裝飾，在家裡打造一間小藝廊。

金色：金色是營造奢華感的重要元素，善用金色色調裝飾細節，展現非凡品味。

室內植栽：在屋內擺上一盆植物看起來更清新療癒。

毛巾：挑選顏色相配的高品質毛巾展示，便是讓浴室更高級的平價簡易秘訣。

綜合材質裝潢：用不同的材質裝飾，房間更添趣味與品味。

大廳入口：在入口擺上植栽、粉刷大門，鋪上地墊，讓大廳入口更氣派。

廚房背牆：瓷磚或石板材質是裝飾廚房背牆的好選擇

花園：在園藝下點功夫，不需要建造昂貴的庭院造景，簡單的花圃是美化的好幫手。

新設備：在廚房、臥室稍稍為家具換裝即能快速升級，例如櫥櫃、門把或毛巾架，小細節能體現品味。

配套浴室用品：使用配套的浴室用品能讓浴室看起來更和諧、精緻，成套的廚具也能有相同的效果。

邊桌：挑選好看的邊桌讓房屋更高雅。

鏡面牆：一道鏡面牆或在牆上掛上大鏡子，可讓空間看起來更寬敞明亮。

壁紙：除了粉刷油漆，貼壁紙也是裝飾牆面的好選擇。

挑選一面牆，用畫作、素描、照片等，在家裡打造一間小藝廊。取自pexels
挑選一面牆，用畫作、素描、照片等，在家裡打造一間小藝廊。取自pexels

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