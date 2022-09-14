花點心思改造 租屋處也可以變成自己的避風港

花點心思改造租住空間，轉變成專屬自己的避風港。取自pexels

有些人租屋而住，剛搬進去就想作一番設計和調整，把更替過無數租客 的空間轉變成專屬自己的避風港。

在舊金山 擔任BAR Architects資深設計師的達詹斯(Alexa d'Argence)便是如此， 渴望在新租處蓋上個人印記。

但多數租賃協議規定租客不能永久更動空間，可考慮暫時變裝，家居設計雜誌HGTV Magazine執行編輯多德爾-費德(Jessica Dodell-Feder)說，打造個人化租屋空間很容易，不少暫時性的設計很棒。

租住空間可改造的重點包括牆壁、櫃子、家具、窗戶、精細加工。

針對牆壁，主要是換壁紙。紐約The Turett Collaborative 室內設計總監肖(Jessica Shaw)熱愛可拆式壁紙，租約到期遷出時可輕鬆移除、不留痕跡，天花板、廚房後擋板、浴室牆壁和櫥櫃都可貼，Temppaper可拆式壁紙有各種設計，有些看起來像彩繪瓷磚、大理石或壓花金屬，假可亂真。

針對櫃子，例如在壁櫥裡安裝貯物箱／櫃，讓衣櫃和家居用品井井有條，市面上有很多貯物用品，價格不貴；或者靠牆擺放掛衣架；在廚房，可在櫥櫃裡放移動貯物架或貯物櫃，增加貯物空間，也可善用大工具推車擺放烹飪用品。

針對家具，精挑有設計感且實用的家具可讓住處耳目一新，例如在白色空間裡擺上Eames椅子、 George Nelson 長凳；善用可轉換式家具也是不錯的點子，墨菲風(Murphy-style)的床可折起放入櫥櫃，選擇變成沙發或桌子。

窗戶也是變裝要項，裝上窗簾或百葉窗可提高質感、增添色彩和隱私 。建議採用彈簧或扭合桿，可根據不同窗戶尺寸輕易調整， Kwik-Hang 的窗簾支架無需鑽孔即可吏用；也可使用 Redi-Shade 易拆窗貼。

最後，可在精細加工項目下功夫。油漆是首選，往往能讓空間頓時升級，有些油漆可用來裝點地毯、窗簾等；更換旋鈕和把手也可讓空間脫胎換骨；將淋浴噴頭換成彩色的、或者可如下雨般噴灑，也會讓浴室煥然一新， Sproos!、SparkPod 和 DreamSpa 等品牌有許多產品。