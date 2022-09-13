數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

高通膨下，放任電器24小時插電，增加的電費很驚人。Getty Images

電器不用時如果不拔掉插頭，仍會耗電，有「電力吸血鬼」(energy vampires)之稱；根據能源情報署(Energy Information Administration)，今年6至8月全美電價比去年同期上漲3.9%，高通 膨下，放任電器24小時插電，增加的電費很驚人。

國家資源保護委員會(National Resources Defense Council)估計，家用能源將近四分之一被未開電源的電器所消耗，北加一般家庭每年因「電力吸血鬼而花費 210 至 440 美元，全美更因此平白浪費190 億美元；該委員會列出閒置耗電前十大家電用品，包括魚池設備、熱水循環泵、數位視訊轉換盒(set-top box)、擴音器和立體音響等影音設備、風扇、全天候照明、電視、水族箱、桌上型電腦、網路數據機。

此外，幾乎人人每天都為手機 充電，插上電源線就上床睡覺，超時充電，也白白耗電。

家裡另有其他電器用電量更大，不用時更應該拔掉插頭；主要包括中央空調、熱泵(Heat Pump)、熱水器、烘衣機、抽水機(Water Pump)、單空間電熱器(space heater)、吹風機、電烤爐(Electric Range，烤箱加火爐)、冰箱、天花板風扇、鎢絲燈、洗碗機、熔爐風扇(Furnace Fan)、毛巾電熱架(Heated Towel Rack)、咖啡 機、微波爐、雷射印表機等。

中央空調電費最可觀，平均每小時電費0.46美元未必比其他電器高，但許多家庭空調全天候運轉，以24000 BTU功率的中央空調為例，每小時耗電約3800瓦，以每小時每千瓦電力費用 0.12美元計，全天運轉要11美元、一個月340美元。

烘衣機運轉一小時電費約0.33美元，偏高，最好累積較多衣服時再開機烘乾；不用時記得拔掉插頭。

冰箱每小時耗電成本僅0.03美元，但由於必須全天候運轉，一年耗電成本達262.8美元；有些方法可減輕冰箱負擔，例如將食物蓋好，以免散發水份、增加壓縮機工作量。

咖啡壺、微波爐等小家電體積小，耗電量卻很可觀，平均各1000瓦、1500瓦，不用時更須拔掉插頭。其中，微波爐有計時裝置，不加熱時，計時裝置仍在耗電。