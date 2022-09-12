植物肉真的比較健康嗎？小心攝取了過多的鈉

植物肉漢堡排通常鈉的含量偏高。取自pexels

以蔬食製成的肉類替代品－「植物肉」(plant-based meat)近幾年在各地掀起風潮，各大通路現在都能輕鬆找到植物肉產品；與真正的肉品相比，植物肉也有幾乎等量的蛋白質 ，並含有鐵質、維生素B群等營養素，讓消費者有更多元豐富的選擇，不過植物肉真的比較健康嗎？Eat This, Not That!網站報導，對於非素食者來說，或許有更好的營養來源。

植物肉被視為加工食品

雖然一些植物肉含有動物肉沒有的營養素，如纖維等，但植物肉通常擁有更多肉類沒有的成分，被視為一種加工食品。

當中可能含有甲基纖維素(methylcellulose)、鹿角菜膠(carrageenan)，這些成分沒有相關的攝入量限制，因此可做為健康飲食的一部分，然而，這些成分的研究結果互相矛盾，最好盡可能限制用量。

另外，許多植物肉由大豆製成，且多含有麩質(Gluten)，部分人對這兩種成分過敏 。

植物肉vs.動物肉

肉類替拜品另一個需要考量的是其營養素的生體可用率(bioavailability)，雖然植物肉產品含有許多動物肉也有的維生素與礦物質，但植物肉的植物性營養素通常不如動物性營養素容易被人體吸收利用。

例如，相同份量的食物，人體也許能吸收25%到30%的動物性鐵質，但卻只能吸收1-10%的植物性鐵質，植物性的鋅元素也不如動物性來源容易吸收。

需特別注意的是，植物肉的鈉含量比無調味的動物肉還高，以英國 植物肉品牌Meatless Farm為例，該公司的植物肉漢堡排含有540毫克鈉，相當於每日建議攝取量的23%。

當然，植物肉對於素食主義者來說無疑是一大福音，但對於飲食顧忌較少的人而言，全面的飲食應該包含動物性與植物性食品，並盡量選擇加工程度低的食品，攝取多種人體必需營養素，避免可疑成分。