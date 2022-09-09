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蚊子特別愛找你？可能和個人飲食習慣有關

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
個人穿著衣服的顏色和身體溫度、呼吸和散發出的氣味，會招來蚊子的叮咬。取自Shutterstock
個人穿著衣服的顏色和身體溫度、呼吸和散發出的氣味，會招來蚊子的叮咬。取自Shutterstock

或許有人會發現自己好像是「蚊子吸鐵」，只要夏天晚上待在戶外，就會聽到耳邊傳來嗡嗡聲，接著手臂、小腿和沒有露在外面的部位，都被蚊子叮咬。為何有些人特別容易招來蚊子，有些人卻彷彿穿上一層蚊子隔離衣。新的研究發現，飲食習慣可能扮演了一定的角色。

對多數人而言，被蚊子叮不是甚麼大不了的事，只是皮膚有點紅腫、發癢。但是有些蚊子會傳播疾病，例如瘧疾、茲卡病毒感染症、黃熱病，以及部分地區的登革熱。事實上，根據世界衛生組織 (WHO) 2020年統計，全世界半數人口有感染瘧疾風險，蚊子也和62萬7千個疾病有關；而氣候變遷也讓蚊子散播疾病的威脅性增高。

過去大家所熟知的是，個人穿著衣服的顏色和身體溫度、呼吸和皮膚散發出的氣味，會招來蚊子的叮咬。影響人體氣味的包括生理、懷孕、基因組成、潛在疾病感染以及皮膚的微生物組。既然我們所吃、所喝的東西會影響呼吸氣息與皮膚微生物組，新的研究建議，調整飲食習慣可以避免吸引煩人的蚊蟲。

人體會產生約350種揮發性有機化合物 ( volatile organic compounds, 簡稱VOCs)，這些VOCs有些會吸引蚊子、有些不會。在對VOCs的研究中發現，會吸引蚊子的有二氧化碳、運動時產生的乳酸、丙酮 (身體分解脂肪產生酮體時所散發)、氨(阿摩尼亞) 等有機化合物。

以下是一些研究發現飲食中會影響人體對蚊子吸引的項目： 

酒精

一些研究顯示，飲酒會增加身體的VOCs，容易吸引蚊子。美國蚊子控制協會的期刊曾報導，13位研究測試者在檢驗飲酒前後身上的生物標記物時，發現喝過啤酒的人，招來蚊子的比率增加。

另一份發表在PLOS ONE的研究也指出，喝啤酒後產生的有機化合物，對蚊子具有吸引力，啤酒與其他酒精飲料一樣，會讓體溫升高、進而改變體內的揮發性有機化合物，增加招來蚊子的機會。

咖啡和咖啡因

最近一項關於寄生蟲學與蟲媒傳染病的研究報告指出，咖啡因(分子)偏「脂溶性」，更有利穿透皮膚屏障(細胞膜)等結構，被皮膚細胞吸收，也會增加對蚊子的吸引力，而其他味道濃烈的飲料也會有同樣效果。

咖啡因會促進代謝、升高體溫，而研究顯示，蚊子喜歡較溫暖的身體。雖然還需要更多研究數據，但少喝咖啡和調味飲料，是在戶外減少招來蚊子的方法之一。

低醣飲食可能有幫助

更多研究揭露，一些基本的健康習慣可有助於降低對蚊子的吸引力，例如：讓皮膚保持乾爽，工作後沖個澡、消除身上汗水；均衡的飲食、避免讓酒精與咖啡因提高身體溫度和散發某些氣味。

既然酮體生成過程會產生酮類，讓蚊子更容易找上門，可以和醫生討論是否適合低醣或生酮飲食，因為這不是每個人都適合的方法。

咖啡 氣候變遷 WHO

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