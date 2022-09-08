這9種室內園藝設計 懶得澆水也可以讓房子綠意盎然

茶几植栽，室內園藝設計師Karen用一款雙層茶几將植物種在茶几下層(取自Instagram帳號@whoputalltheseplantshere)

如果嫌棄家裡或辦公室的布置太單調，不妨試試在室內空間擺上幾個盆栽，好好點綴一下單調的配色，也讓整個室內更加生機盎然；MSN新聞網整理了九種室內植栽的巧思，一起來看看哪些適合自己吧。

1. 茶几植栽

如果空間太小放不下盆栽，可以試試把植栽與某個家具「合併」在一起，室內園藝設計師Karen在Instagram上就用一款雙層茶几將植物種在茶几下層，並用紙板和塑膠材料製造一個防水托盤，如此既可以用茶几桌面的透明玻璃打造「半溫室」，也可以節省室內空間。

相框溫室，買幾個透明相框，把相框背面拆掉，再用強力膠一塊一塊拼起來搭建起一間小房子，裡面大概可以放二至三個小盆栽(取自Insagram帳號@tsteffes)

2. 相框溫室

如果只是想在一個靜謐的小角落種植物，可以考慮去一元商店買幾個透明相框，把相框背面拆掉，再用強力膠一塊一塊拼起來搭建起一間小房子，裡面大概可以放二至三個小盆栽，同時還可以發揮巧思，在相框上增添一些創意，打造獨一無二的專屬溫室。

糕點展示櫃，家中若剛好有一個不會再用到的糕點櫃，把它拿來擺弄花花草草正好可以廢物利用(取自Insagram帳號@tinygreenuniverse)

3. 糕點展示櫃

糕點展示櫃或許不是每個人都有，不過如果你是烘焙業從業人員或是喜歡下廚的朋友，家中或許剛好有一個不會再用到的糕點櫃，把它拿來擺弄花花草草正好可以廢物利用；就算家裡沒有這種東西，也可以用透明壓克力板代替，或許別有一番風味呢。

植物房，把家裡沒人住的空房間直接打造成植物溫室，還可以直接利用房間裡現成的如櫃子或架子等工具擺設植物(取自Insagram帳號@unplantparenthood)

4. 植物房

家裡太大，想種點植物又懶得打造溫室？那乾脆「用現成的」，把家裡沒人住的空房間直接打造成植物溫室；這麼做的好處是可以直接利用房間裡現成的如櫃子或架子等工具擺設植物；不過植物房畢竟是「房間」，日照量可能不足，建議可以買個生長燈，再配上一個能持續運作至少12小時的加濕器，簡直不要太完美。

燈座溫室，除了讓你點上蠟燭放鬆身心之外，燈座其實也可以拿來放盆栽，而且放置地點很百搭(取自Insagram帳號@abosmadesign)

5. 燈座溫室

除了讓你點上蠟燭放鬆身心之外，燈座其實也可以拿來放盆栽，而且放置地點很百搭；不過因為燈座原始設計是拿來放蠟燭的，空間不會太大，因此只能種一些小型植物喔。

IKEA系統溫室，IKEA最近超夯的Fabrikor玻璃門櫃，可以讓你360度全方位無死角地欣賞自己種的每一株植物(取自Insagram帳號@themodernmonstera)

6. IKEA系統溫室

如果擔心自己「自製」的太醜，又沒有多餘的房間打造植物房，也可以到IKEA挑選最近超夯的Fabrikor玻璃門櫃，由於它四面都是玻璃，可以讓你360度全方位無死角地欣賞自己種的每一株植物。

梅森罐溫室，普通的梅森罐，把它倒過加個底座，也能擺設出獨特品味的溫室設計(取自ESTY購物網站「Rex3DStore」帳號商鋪)

7. 梅森罐溫室(Mason Jar)

就是普通的梅森罐，把它倒過加個底座，也能擺設出獨特品味的溫室設計；不過這種溫室和燈座一樣，只能種不占空間的小型植物；園藝設計師Rex3DStore甚至還在底座下方設計了一個小型蓄水池，透過水循環系統讓杯子裡的土壤保持濕潤。

室內冷架，容易移動，完全可以隨喜好甚至隨心情任意改變放置地點(取自購物網站target.com)

8. 室內冷架

這有點像是IKEA那種系統溫室，不過相比下來更輕更容易移動，完全可以隨喜好甚至隨心情任意改變放置地點，也由於冷架是專門為擺放植物設計的，下方通常還有讓你存放園藝工具的儲物架，對懶得親自動手設計溫室結構的人而言絕對是首選。

迷你窗台溫室，套組小巧可愛，可以直接丟到窗台上吸收陽光(取自購物網站Esty「GardenOutsideTheBox」商鋪)

9. 迷你窗台溫室

Etsy賣家@GardenOutsideTheBox的迷你溫室套組小巧可愛，可以直接丟到窗台上吸收陽光，現在購買甚至還附23顆泥炭當肥料；換句話說，只要有這個套件，只需澆水並放在窗台曬太陽，就可以靜靜看著它長大。