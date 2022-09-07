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打造自家小森林花園 專家教你如何植栽、布局

記者張聲肇/即時報導
小庭院也可美不勝收，就看主人如何選擇植栽、布局。取自pexels
小庭院也可美不勝收，就看主人如何選擇植栽、布局。取自pexels

小庭院也可美不勝收，就看主人如何選擇植栽、布局，包括吊掛盆栽，種植爬籐類，讓院子看起來像一座小森林花園。

專家說，小空間當然盡量栽種「小型」花木如Baby Kim Lilac ，比韓國朱儒丁香更小、佔地不過三呎平方的可愛小丁香。四周圍最好種欄柵型的矮灌木，中間配上一株飛天杜松，佔地也不過2X3呎，卻可讓冬天仍有長青樹點綴。若要秋色也不輸人，種棵香楓，展現「削瘦的輪廓」也挺可愛。

安排植物位置時，除了考慮陽光及季節的日照方向，也設法讓顏色與光澤發揮到最「順眼」的地步，例如，藍綠紫等冷色調看起來較遠也較小，可讓它陪襯主題植物；橘黃紅等暖色調看起來更大、更近，這類花木放在中前方，會讓人覺得它迎步向前，生動活潑。

視覺縱深另一點值得考慮的是，讓粗、細光澤的植物襯托中間色澤的主題花木，把色澤精細的放在背後，色澤粗重的放到顯眼地點，讓庭園粗細有致，予人大膽奔放、沈靜安穩並存之感。

前述原則可交叉並用，把小庭院的空間感放到最大，同時展現花木植栽色彩光澤錯落有秩的美感。

花期通常不過數周，因此葉子的顏色比花色重要，不論多年生或一年生植物都一樣，記住，葉子的色調，比花色持續更久。

想像一下森林讓人感動的，是不是大樹高聳雲霄，灌木在底下陪襯，草皮在地面墊底？把這景象的縮小版搬到你的小庭院，你就明白該如何安排樹木、灌木和花草了。層次感也是美的表現。

為了保持層次感，春末夏初以後，就有必要出動修枝剪了。高聳四溢的樹枝或花葉，可以修剪掉，讓較矮的植栽有機會發揮「天職，」展現本色。把會結果的樹或裝飾用的樹修剪成圍牆或籬笆作用的樣子，更能「放大」庭院的空間感並襯托出「主題」焦點。

將庭院分區植栽，也是釋放空間的辦法，根據走廊、室外、休憩區等概念栽種高矮、大小、色澤和諧的花草樹木蔓藤盆栽，一樣會讓你毫不違和地融入一片「小小大自然。」

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