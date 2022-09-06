廚房、衛浴排水卡卡的 水管疏通劑怎麼挑選？

水管堵塞常使馬桶、流理台等每日必備家用設施無法使用。取自pexels

下水道卡住是一件煩人的事，不把塞住管道的罪魁禍首從水管理弄出來以前，水管堵塞的問題使馬桶、流理台等每日必備家用設施無法使用；解決這問題最簡單的方法就是在排水管的入口處加上過濾網，物理性地阻絕異物入侵排水管的可能；不過，如果異物仍然侵入排水管，或是不可能在排水管的入口處加上濾網而必須以化學性手段解決水管堵塞的問題時(例如馬桶)，下面這幾款消費專家推薦的疏通劑可以作為參考。

Zep Sulfuric Acid Drain Opener：

這是一款極具腐蝕性和氧化性的酸性溶液，非常速效，最慢只需要半小時就能徹底將堵塞在水管中的異物溶解，但危險性極高，一般都是疏浚管道的專業從業人員才有需要、有能力配備，不建議普通讀者買這款。

Drano、Thrift等酸性清潔劑：

這兩款疏通劑當中含有氫氧化納、鉀鹽、漂白水等成分，能夠有效分解任何有機物，因此對於油性阻塞物特別有效，不論是成團的頭髮或未消化完全的食物顆粒，都能夠迅速溶解；同時售價也不算太貴，亞馬遜 (Amazon )等電傷平台或線下實體商店的售價約5至20元不等。

Liquid-Plumr Industrial Strength Gel、Zep 10 Minute Hair Clog Remover：

這兩款疏通劑都是氧化性清潔劑，含有漂白水、硝酸鹽、過氧化物等成分，運作原理是破壞阻塞物的電子，從而使阻塞物的物理結構崩潰；在Home Depot和Lowe's的售價約10元。

不論是使用上述哪一種疏通劑，由於都是具有強烈腐蝕性的化學品，因此使用時務必要保持室內環境通風，並戴上橡膠手套、防護眼鏡、面罩、圍裙等全套防護設備；此外這些化學物品的腐蝕性可不會挑東西，也有可能腐蝕地毯甚至是地板，因此使用時千萬不要外溢，更重要的是不要因為要加強功效而試圖將上述這幾種化學藥品與手邊的清潔劑混合，很難保證不同化學物品間是否會產生什麼劇烈的化學反應。

如果想避免使用化學藥劑的風險，也可以考慮貴一點的Green Gobble或Bio-Clean等「酶疏通劑」；這兩款疏通劑的成分相對溫和，甚至還能順帶保養管道連通的化糞池，並且對環境較為友善，不過缺點就是疏通劑倒下去之後可能要靜置數小時甚至過夜才會見效。

如果上述方法都試過，下水道仍然堵塞，那極可能是整套管線出了問題，這就已經超出一般家庭能夠獨立處理的範圍，應盡速聯繫水電工過來處理。