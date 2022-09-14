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新衣服第一次沒洗就穿？小心皮膚病上身

文╱取材自聯合新聞網
新衣服最好洗過再穿，以免發生過敏的狀況。示意圖。（ingimage）
新衣服最好洗過再穿，以免發生過敏的狀況。示意圖。（ingimage）

近年買衣服的管道日漸方便，不僅可以到實體門市購買，還可以直接網購。一名女網友在網路上發文，好奇詢問大家「拿到新衣服都會洗過才穿嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「#詢問 大家新衣服都會先洗過才穿嗎？」為題發文，原PO透露小時候在阿嬤家穿新衣服，阿嬤都很堅持要先洗過才能穿，但自己長大後開始網購買衣服，通常都是到貨就直接穿，「一方面是貪方便，一方面是怕很多衣服一下水就爛了，所以我通常都是穿過一次之後才會洗」。

製衣環境不一 就怕髒汙

然而，原PO表示最近聽朋友說成衣廠的環境很髒，或是這件衣服被買走之前就被別人穿過之後退貨，也有可能衣服上有殘留的化學藥劑，「所以她任何衣服穿之前都會洗過再穿，還開玩笑說我很髒，皮膚沒出大事是不是太粗糙」。

不過，原PO發現許多大學朋友也是拿到新衣服就直接穿，自己也真的有些衣服洗過後版型就跑掉，或是標籤上就有不可水洗的字樣。在貼文的最後，原PO好奇詢問「大家拿到新衣服都會洗過才穿嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「阿嬤的觀念都比妳前面，新衣服很多都有甲醛殘留，建議還是先過水再穿啦」、「沒洗也太噁心，做過服飾店，衣服很常掉在地板上，大家的鞋子不知道踩過什麼」、「又不知道衣服生產的環境是怎樣，而且還有甲醛，不洗感覺很髒」、「不洗真的很髒，妳哪知道上個試穿的人身上會不會有什麼髒東西」、「紡織系路過，新衣服強烈建議妳洗過再穿，首先是廠房環境問題妳無法得知，再來織物的染料殘留和纖維上沒退漿的情況，會造成皮膚敏感、搔癢甚至皮膚病」。

怕新衣服變形 有人不洗

另外，也有網友持不同想法，「我比較髒，我只有內衣褲會洗過，剩下都直接穿出門」、「我也髒，因為有的衣服一洗可能變形或褪色⋯所以我都把握第一次穿它的機會」、「我個人不會洗，除非貼身衣物」、「我是知道新衣服很髒，但我覺得我每天洗澡沒差」、「我也喜歡直接穿，買新衣服就是要穿啊」、「我不會洗，跟妳一樣怕洗了就爛了，至少要美過一次」。

最後，有網友分享自身經驗，「小時候有過沒洗直接穿，結果整片背過敏，從此以後新衣服都會先手洗過，順便看會不會掉色」、「我直接穿沒洗的新衣服，大概20分鐘我的皮膚就會開始癢」、「有一次懶得洗回家發現全身過敏」、「上次網購襪子沒洗就先試穿，只穿3分鐘左右就脫下，結果我的腳過沒多久就長過敏性濕疹了」。

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